“الأهلي” المالية وبنك أوف نيويورك ميلون تقدمان الأوراق المالية في السعودية

أعلن كل من بنك أوف نيويورك ميلون وشركة الأهلي المالية اليوم بدء إعداد وتوفير خدمات الأوراق المالية العالمية المتكاملة على أعلى مستوى للمؤسسات وأصحاب الأصول الكبيرة المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك عقب الإعلان السابق في أكتوبر 2020 حيث أعلنت فيه شركة الأهلي كابيتال (التي أصبحت الآن شركة الأهلي المالية بعد الاندماج مع سامبا كابيتال) وهي أكبر مدير أصول في المملكة العربية السعودية، عن دخولها تحالفاً مع بنك أوف نيويورك ميلون، أحد أكبر شركات الخدمات الاستثمارية في العالم. يهدف التحالف إلى تلبية الطلب المتزايد على تبني أفضل الممارسات العالمية لإدارة الأصول المنفصلة والوساطة ووظائف الوصاية، وذلك بعد إطلاق نموذج الحفظ المستقل في المملكة في عام 2017.

يُعد هذا التحالف الأول من نوعه الذي يجمع بين خبرة شركة الأهلي المالية الرائدة في السوق السعودية في مجال تبني أحدث التطورات التكنولوجية والتنظيمية، والاستفادة من خدمات الوصاية العالمية لبنك أوف نيويورك ميلون، وخدمات الأصول، وخدمات البيانات والتكنولوجيا الخاصة به. كما تهدف الشراكة إلى إفادة مُلاك الأصول من خلال تمكينهم من الوصول إلى فئات الأصول المتنوعة عبر الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

حول ذلك، علّق لؤي بافقيه ، رئيس إدارة الأوراق المالية في شركة الأهلي المالية بالقول: “سيدعم التحالف مع بنك أوف نيويورك ميلون عمل منصة خدمات الأوراق المالية التابعة لشركة الأهلي المالية بشكلٍ كامل، مما يوسع من مكانتنا الريادية في مجال الوصاية المحلية. نحن متحمسون لتقديم هذه الخدمات الإضافية لعملائنا، والتي تتضمن الوصاية المحلية والعالمية، والإدارة، واقتراض الأوراق المالية وإقراضها، والمقاصة، وكلها بالطبع ستُساهم في نمو وتطوير أسواق رأس المال في المملكة وفي القطاع المالي ككل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030”. وأضاف: “مع استمرار تركيز الخدمات المالية على تبني المزيد من الأنشطة التي تعتمد على البيانات، فإن تعاوننا مع بنك أوف نيويورك ميلون سيمكننا أيضاً من تقديم خدمات الوصاية الرائدة في السوق، وحلول الإبلاغ الموحدة للعملاء، كل ذلك مع الامتثال للوائح الأمن السيبراني ذات الصلة”.

من جهته، صرّح أنتوني هابس – رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في بنك أوف نيويورك ميلون: “تُساهم هذه الشراكة في تعزيز استفادة خبرة شركة الأهلي المالية في السعودية من الفرص المتزايدة لخدمات الأصول في المملكة، بدعمٍ من إماكانتنا العالمية، كما ستدعم تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. يُقدم بنك أوف نيويورك ميلون خدماته للعملاء في المنطقة منذ أكثر من 100 عام، ونحن متحمسون للعمل معاً لتلبية الطلبات متزايدة التعقيد للعملاء المؤسسيين في المملكة، وتوفير حلول البيانات وتقديم الخبرات التكنولوجية والخبرات الواسعة لهم”.

يمتلك بنك أوف نيويورك ميلون، الذي يُعد أقدم بنك في الولايات المتحدة الأمريكية، 45 تريليون دولار من الأصول إما تحت وصايته أو إدارته، ويعمل مع مجموعة واسعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء الآخرين في جميع أنحاء المنطقة، ويُقدم خدمات الأصول والخدمات المساعدة وخدمات الأمانة والخزينة. وفي الشرق الأوسط، يمتلك بنك أوف نيويورك ميلون مكتب في المملكة العربية السعودية، ومكتب فرعي في مركز دبي المالي العالمي، ومكاتب تمثيلية في سوق أبو ظبي العالمي والقاهرة وإسطنبول.

من جهتها تُعتبر شركة الأهلي المالية ذراع الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، أكبر بنك تجاري في المملكة العربية السعودية. تتجلى ريادة شركة الأهلي المالية في السوق من خلال موقعها باعتبارها أكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية بتسوية 22٪ من الصفقات في “تداول” في الربع الرابع من عام 2020، كما تعتبر أكبر مدير للأصول في المملكة بقيمة 57 مليار دولار أمريكي للأصول الخاضعة للإدارة اعتباراً من يونيو 2021، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة في القطاع، ومن أبرز وسطاء السوق الذين يحتلون مرتبة عالية في “تداول”.