فئات من البنوك أكثر تعرضا للخطر من تحولات التقنيات المالية في المنطقة

– هل تعيق قوانين مكافحة تمويل الإرهاب تطور التقنيات المالية في المنطقة نظرا لقيود التحويلات مثلا؟

لقد كانت القضايا المرتبطة بتنظيم مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال بشكل عام من القضايا طويلة الأمد للمؤسسات المالية التقليدية، وكذلك بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية. وهذا هو الحال في كل من منطقة الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وقد تعرض مقدمو خدمات الدفع مثل شركة “ترستلي” (Trustly) و شركة “إيه إم إل بايمنتس”( EML Payments) بالفعل لضغوطات من الجهات التنظيمية في هذا المجال.

على الرغم من أننا لا نعتقد أن هذا سيؤدي إلى إبطاء الاتجاه نحو التحول المالي بشكل كبير، فمن المهم للمستثمرين اختيار الشركات ذات نهج يرتكز على التعرف الدقيق إلى متطلبات العملاء إلى جانب الالتزام بممارسات الامتثال. ويتضح هذا الأمر بشكل خاص لدى الجهات التي تعمل ضمن بيئات فيها مخاطر عالية مثل الأفراد والشركات العاملة في مجال المضاربة.

-هل هناك خطر على مكانة البنوك بسبب تطور التقنيات المالية مما قد يسحب البساط من تحتها؟

تحتفظ البنوك ببعض المزايا مقارنة بالوافدين الجدد على القطاع المالي. وفي حين لا يزال أمامهم طريق طويل ليقطعوه من حيث تحسين تجربة المستهلك التي يقدمونها، إلا أنهم يستفيدون أيضًا بشكل عام من مستوى أعلى من الثقة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعاملات المالية الكبيرة والمعقدة.

ومع ذلك، فقد استحوذت شركات التكنولوجيا المالية بالفعل على حصة سوقية كبيرة في قطاعات مربحة للغاية مثل التحويلات عبر الحدود (الأعمال الأساسية لشركة Wise التي تم إدراجها مؤخراً في لندن) أو الإقراض الشخصي، ومن المتوقع أن تواصل هذه الشركات تقديم خدمات جديدة. في هذا السياق، أصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية لشاغلي الوظائف حتى يكونوا قادرين على مواكبة مستجدات العصر خلال العقد المقبل.

– ما هي طبيعة البنوك المهددة أكثر من غيرها بهذا التحول؟

في هذه المرحلة، تبدو بنوك التجزئة أكثر عرضة للخطر حيث يركز الوافدون الجدد في مجال التكنولوجيا المالية حتى الآن على تقديم تجارب صديقة للعملاء في مجالات معينة مثل الإقراض الشخصي والمدفوعات والتحويلات والتحويلات عبر الحدود. ومع ذلك، قد تصبح تقنية البلوك تشين معضلة للبنوك الاستثمارية التي تفشل في التكيف مع هذه التحولات.

إن النظرة المستقبلية ليست قاتمة تماماً بالنسبة للمؤسسات المالية التقليدية على الرغم من أن التحول الرقمي يمكن أن يمثل فرصة بقدر ما يمثل تهديداً للبنوك. نحن مقتنعون بأن المؤسسات المالية المستعدة للقيام باستثمارات تقنية كبيرة ومنفتحة على الشراكات مع مزودي التكنولوجيا المالية لا يمكنها فقط المنافسة بفعالية في هذا العالم الجديد، ولكن أيضًا الاستفادة من العديد من فرص الإيرادات الجديدة.

– ما هي أبرز التشريعات التي تعيق استجابة البنوك لتطوير تقنياتها المالية؟

لقد حدت متطلبات رأس المال الصارمة التي تم وضعها منذ الأزمة المالية العالمية من قدرة البنوك على الاستثمار. وفي هذا الصدد، تتمتع البنوك الأمريكية بوضعية أفضل من نظيرتها الأوروبية فيما يتعلق برأس المال. وقد أعلن بنك “جي بي مورجان” فعلياً عن أنه بصدد استثمار 10٪ من إيراداته في التكنولوجيا.

إن العقبة الرئيسية للبنوك لا تتعلق بالتنظيم فحسب، بل بصعوبة تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تعود غالباً إلى حقبة السبعينيات أو الثمانينيات. وفي هذا السياق، أصدرت شركة “نورديا” (Nordea) للخدمات المالية بعض تحذيرات الأرباح المتعلقة بتضخم تكاليف التكنولوجيا حيث أوردت بأنها عملية معقدة وطويلة ذات مكافأة غير مؤكدة. في المقابل، تتمتع البنوك الجديدة واللاعبون في مجال التكنولوجيا المالية بميزة البدء من نقطة الصفر باستخدام الأنظمة الأساسية السحابية والرقمية الأصلية.

– هل ستكسب الدول ذات القوانين المرنة فيما يتعلق بإتاحة مشاركة البنوك للبيانات (API access) وحقوق المستهلك في سهولة الوصول لبياناتهم البنكية، مقارنة مع القوانين الأمريكية مثل قانون دود فرانك الذي يحمي المستهلك من شركات التأمين والبنوك (1033 – Dodd-Frank Act)؟

يعد الإطار التنظيمي الحديث وتطوير مجموعة قوية من واجهات برمجة التطبيقات شرطين أساسيين لعالم يمكن فيه الوصول إلى البيانات المالية للمستهلكين ومشاركتها بسهولة، حيث تقود أوروبا الطريق في هذا الصدد. يجبر توجيه خدمات الدفع المنقح الصادر عن الاتحاد الأوروبي (PSD2) البنوك على منح أطراف ثالثة إمكانية الوصول إلى بيانات المستهلك بشرط حصولهم على موافقة الأفراد.

ومن خلال نموذج “الخدمات المصرفية المفتوحة”، يمكن لمزودي التكنولوجيا المالية دمج البيانات لتزويد المستهلك النهائي برؤية عبر حساباته المصرفية المختلفة. كما يمكن للتجار الاستفادة من اللائحة الجديدة لإطلاق محافظهم الخاصة وتجاوز بطاقات الخصم والائتمان الصادرة عن البنوك. ومع ذلك، ما زلنا في بدايات هذه الرحلة. والجدير بالذكر أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال توحيد واجهات برمجة التطبيقات التي تستخدمها البنوك لجعل الخدمات المصرفية المفتوحة حقيقة واقعة.