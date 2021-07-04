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Posted inمصارف (بنوك)

“البنك الفرنسي ” يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول لعام 2021م

أعلن البنك السعودي الفرنسي توصية مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2021م، بواقع 65 هللة لكل سهم.
وأوضح البنك في بيان له اليوم أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 779.97 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 1.1 مليار سهم، وبنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5% .

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"البنك الفرنسي " يعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول لعام 2021م

وأفاد أن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق 11 يوليو 2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مبيناً أن تاريخ التوزيع سيكون يوم 26 ذو الحجة 1442هـ الموافق 5 أغسطس 2021م.

ويُعد البنك السعودي الفرنسي شركة مساهمة سعودية وتأسس في 4 يونيو 1977 ومقره الأساسي مدينة الرياض.

كما يرتبط البنك السعودي الفرنسي بشراكة استراتيجية مع كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار، الذي يمتلك 14.91% من رأس مال البنك ويعتبر أحد الأعضاء البارزين في مجموعة كريدي أجريكول، الذي كان أول بنك يؤسس في فرنسا، ويعد واحدا من أكبر سبعة بنوك عالمية في منطقة اليورو من حيث الحجم الإجمالي لحقوق المساهمين، كما يبلغ رأس المال 12,053,571,670 ريال سعودي كما في يونيو 2016.

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