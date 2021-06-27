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Posted inمصارف (بنوك)

تحسن مالي ملموس لميزانية الإمارات مع تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كورونا

(رويترز) – قالت وكالة أنباء الإمارات إن الميزانية الاتحادية للدولة شهدت تحسنا في النصف الأول من السنة مع بدء تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19.

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تحسن مالي ملموس لميزانية الإمارات مع تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كورونا

جاء ذلك نقلا عن اجتماع وزاري حضره محافظ البنك المركزي اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات في تقرير منفصل أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قال إن بلاده تعتزم دخول 25 سوقا جديدا بهدف تعزيز الصادرات بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت الوكالة عنه قوله بعد الاجتماع “ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقا دوليا جديدا في تجارتنا الخارجية.. تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم.. ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية”.

وأظهرت بيانات أولية في مايو أيار انكماش الاقتصاد بنسبة 6.1 بالمئة في 2020 بينما قال البنك المركزي إنه يتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام.

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