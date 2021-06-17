الدولار يواصل الصعود بعد مفاجأة السياسة النقدية الصارمة للمركزي الأمريكي

وقدم مسؤولو مجلس الاحتياطي توقعات لجدول زمني متسارع لزيادات أسعار الفائدة، وشرعوا في الحديث حول كيفية إنهاء المشتريات الطارئة للسندات، وذكروا أن جائحة كوفيد-19 لم تعد تشكل قيدا أساسيا على التجارة الأمريكية.

وذكرت أغلبية من 11 مسؤولا بالمركزي الأمريكي أنه من المتوقع زيادة أسعار الفائدة مرتين على الأقل بواقع ربع نقطة في 2023، وأضافوا في بيانهم أنهم سيبقون على سياسة داعمة في الوقت الحالي لتشجيع تعافي سوق العمل.

وصعدت عوائد الخزانة الأمريكية بأكبر قدر منذ أوائل مارس آذار، بينما تراجعت الأسهم.

وبعد أن سجل أمس الأربعاء أكبر مكسب يومي منذ مارس آذار 2020، استقر الدولار خلال الجلسة الآسيوية وواصل مكاسبه مع فتح الأسواق في أوروبا.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 91.613، وهو أعلى مستوياته في شهرين. ونزل اليورو مقابل الدولار ليجري تداوله عند أقل مستوى في شهرين البالغ 1.1951 دولار.

وخسر الجنيه الإسترليني والدولار الكندي. واستفاد كلاهما من توقعات بأن البنكين المركزيين في البلدين سيشددان السياسة على نحو أسرع من المركزي الأمريكي. وتراجعت العملتان لأدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.

لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع بعد بيانات أظهرت أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الأول. وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة خلال الجلسة إلى 0.70645 دولار أمريكي.

وفي ظل تراجع أسواق الأسهم، لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا على الشهية للمخاطرة، عند 0.7613 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهرين في وقت سابق من الجلسة.

وأفصحت أستراليا أيضا عن بيانات إيجابية، إذ فاق معدل توفير الوظائف التوقعات في مايو أيار ونزلت البطالة إلى مستويات متدنية سجلتها قبل الجائحة.

وفي العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند نحو 39300 دولار، مرتفعة قليلا خلال الجلسة. وصعد الإيثر 3.8 بالمئة إلى 2436 دولارا.