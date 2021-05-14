السعودية: الاستثمار الرابح

يتوقف نجاح الشركات على توفر السيولة ومصادر التمويل ضمن بيئة مالية تتمتع بالشفافية واعتماد أفضل الحلول المالية لتتمكن تلك الشركات من النمو وتحقيق أهدافها، فمن السوق المالية الراسخة التي تؤمن السيولة للشركات المدرجة فيها، وحتى البنوك وشبكات الدفع وخياراته في مجال التجارة الإلكترونية وحلول الدفع عبر الأجهزة والجوال ومختلف المنصات التقنية الأخرى.

لنتأمل قليلا المشهد المالي في المملكة العربية السعودية، سنرى أن الفرص الاستثمارية الكامنة سواء كانت للمستثمرين الأفراد أو حتى للشركات الصغيرة والمتوسطة أو للشركات الكبيرة، لا تستند فقط إلى حجم السوق السعودي الضخم بل إلى الوتيرة السريعة لتنفيذ خطط الاستثمار والتطوير أيضا، فهي تعد بمثابة مفاتيح لتوليد الطلب وتنشيط الأسواق، وتشمل هذه الخطط مختلف القطاعات مثل قطاع العقارات وقطاع السياحة والقطاع المالي والطاقة إلى باقي المجالات الاقتصادي العديدة.

يبرز دور البنك المركزي السعودي ساما في تحفيز الاندماجات والاستحواذ في قطاعات عديدة مثل قطاع التأمين لتحسين البيئة التنافسية، مرتكزا رئيسا لبرنامج تطوير القطاع المالي من خلال الإسهام في تعزيز المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، ويأتي ذلك مع مواكبة الهيئات المالية السعودية التحولات العالمية في وقت تتضاءل مكانة البنوك في العالم مع زحف التقنيات المالية في نظام الدفع العالمي بحسب قول جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جى بي مورغان تشيس آند كو”، ويؤكد ديمون الرئيس التنفيذي الأبرز في القطاع المصرفي، ونجد هذا الرئيس التنفيذي الذييعد بمثابة متحدث باسم القطاع باعتباره قائداً لعملاق وول ستريت، والإقراض الاستهلاكي على حد سواء ، يحذر من هيمنة التقنيات المالية التي تقلص حصة البنوك التقليدية و دورها في النظام المالي. فهي تقدم منتجات ذكية سهلة الاستخدام وسريعة، وبذلك نجد أنها تفوقت في النمو على البنوك من جوانب عديدة.

56% زيادة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة خلال الربع الأول

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن أبرز مؤشرات نمو الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة السعودية خلال الربع الأول من عام 2021م. كالتالي:

– زيادة المبالغ المستثمرة خلال الربع الأول من عام 2021 بأكثر من الضعف مقارنة بالربع الأول من عام 2020

– ارتفاع المبالغ المستثمرة خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 56% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020

– حصول 24 شركة ناشئة على استثمارات في الربع الأول

– حقق قطاع الأطعمة والمشروبات أكبر نمو في عدد الصفقات بنسبة 500%

– استحوذت أكبر 5 صفقات تم إغلاقها على 61% من إجمالي رأس المال المستثمر بمجموع تجاوز 187 مليون ريال

– متوسط حجم العملية الواحدة للاستثمارات بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول 2021 بزيادة بلغت 3 أضعاف عن المتوسط في عام 2020

حيوية السوق السعودية تأتي من جهود مثل إطلاق حوافز و مبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي في المملكة، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ضمن خطط رؤية السعودية 2030.

كذلك هو الحال مع قطاعات عديدة شهدت تغييرات جوهرية مثل الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تضمنت أطلاق الحكومة صندوقًا للسياحة بقيمة 15 مليار ريال سعودي لتطوير 38 موقعًا عبر سبع وجهات بحلول عام 2022وذلك ضمن رؤية 2030، كي يساهم قطاع السياحة بحوالي 10٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بإسهامها بنسبة 3٪ في الوقت الراهن.

وتشير التوقعات الحكومية إلى أن السياحة ستسهم بمداخيل تصل إلى 138 مليار ريال سعودي بحلول عام 2023، مع نمو سنوي بنسبة 5.6٪ في عدد الزوار، خاصة وأن الحكومة تركز بشكل أساسي على الاستثمار في السياحة المحلية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 70.5 مليون زيارة بحلول العام ذاته بحسب ما أوردته شركات مختصة.

أما الاستثمارات في الشركات السعودية الناشئة فقد انعكست المبادرات السعودية على تمويلها ليصل إلى أرقام قياسية هذا العام وتم استثمار 75% من كل الاستثمارات في المنطقة وهي قرابة 128 مليون دولار، لتكون من نصيب الشركات الناشئة السعودية، من ضمنها استثمار بقيمة 110 مليون دولار في تمارا، وذلك قبل أن ينتصف العام الجاري. وفيما كان وادي السيليكون حتى وقت قريب هو المكان المناسب لتأسيس الشركات التقنية المبتكرة، أصبحت السوق السعودية المكان الأمثل لابتكارات التقنية في المنطقة والعالم.

ويتميز القطاع المالي بكونه أحد ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية في أي بلد، ومن هنا فإن تمكين المؤسسات المالية السعودية لتقديم دعم يساهم نمو القطاع الخاص هو عنصر حيوي في تأسيس بنية تحتية مالية متطورة تربط مقدمي الخدمات بالبنية التحتية للخدمات المالية والمدفوعات بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.

وها هو البنك المركزي السعودي عبر مؤسساته يواصل عمله في تمكين شركات التقنية المالية من تقديم حلول الدفع المبتكرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية والتشغيلية الخاصة بنظم المدفوعات، وهذا ما نلمسه في نجاح ابتكارات أنجزها الشباب السعودي على نطاق التقنية المالية التي لم تعد تقتصر في عملياتها على السوق السعودي بل بدأت بالتوسع خارجه مستفيدة من البيئة المالية التي تتيح تقديم أفضل عروض حلول الدفع الإلكتروني، وزيادة عدد الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمات وشمولها لأكبر عدد من القطاعات.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، أكد أنه على مستوى السوق المالية السعودية، عملت الهيئة مع شركائها لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا؛ فقد أسهمت بدورها في تلبية الاحتياجات التمويلية في تلك الفترة عن طريق قنوات السوق المالية المختلفة.

وأكد القويز أنه رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال العام، لم تتوقف الهيئة عن المضي قُدُماً في سبيل تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية المخطط لها في «برنامج الريادة المالية 2020 التي شرعت الهيئة في تطويرها لتتواءم مع رؤية المملكة 2030، وقد انعكست تلك المنجزات على السوق المالية في عدة أصعدة.

في إطار إطلاق الهيئة لتقريرها السنوي للعام 2020، بين معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن العام المنصرم هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ «برنامج الريادة المالية 2020»، موضحاً أبرز ملامح نتائج البرنامج منذ بدايته عام 2017م وإلى عام 2020 م التي تشمل: وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 مقارنة بـ 105 مليارات ريال في عام 2017م، مرتفعةً بنسبة 150%، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليونات ريال بنهاية عام2020م مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مرتفعة بما نسبته 335%.

كما ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة بـ 198 بنهاية عام 2017، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة %195.9 لتصل إلى 208.3 مليارات ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 .

فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بأصول مدارة تقدَّر بـ 391 مليار ريال بنهاية عام 2017 مرتفعة بنسبة 57%.

وأشار معالي رئيس هيئة السوق المالية إلى أن هذا الزخم في السوق المالية ساهم في ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى 7.8 مليارات ريال لعام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليار ريال لعام 2017، ونتيجةً للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهراً بنهاية عام 2017 إلى 8.6 أشهر بنهاية عام 2020 منخفضة بنسبة بلغت 50%.

في المقابل واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018 ؛ فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريح بنهاية عام 2020، وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية، عملت الهيئة على تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها منذ نهاية عام 2018 م؛ إذ بلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 13 مكتباً مسجلًا بنهاية عام 2020.

ومن جانب الإجراءات التنظيمية والتشريعية توضح بيانات التقرير السنوي أن الهيئة أصدرت عام 2020م لائحة “تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة” والتي تساهم في تنويع قاعدة المستثمرين في السوق، وتزيد من انفتاح السوق المالية السعودية على الأسواق المالية العالمية. كذلك نفذت عدداً من التعديلات على لائحة “أعمال الأوراق المالية” ولائحة “مؤسسات السوق المالية” التي كانت تسمى سابقاً لائحة “الأشخاص المرخص لهم”.

ويهدف تعديل هاتين اللائحتين إلى مجاراة النمو المطرد في تطور السوق المالية، ومؤسسات السوق المالية، وأنشطة أعمال الأوراق المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وحول برنامج “شريك”:الذي أطلقته المملكة لخصخصة 16 من القطاعات الحكومية بحصيلة 4 مليارات دولار لسنة 2021 يقول محمد إبراهيم أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشاكر:”لقد أحدثت جائحة كوفيد-19 تحولًا في أولويات الحكومات، وفي المملكة العربية السعودية أظهرت هذه الأزمة الحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيزه. ويمكنني القول بأننا في وضعية قوية في القطاع الخاص في الوقت الحالي، خصوصاً بعد الرسائل المشجعة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بعد الإعلان عن إطلاق برنامج “شريك” بقيمة 12 تريليون ريال سعودي. ولا شك بأن البرنامج من شأنه خلق فضاءً أوسعاً لمجموعة من الفرص للتجارة والتعاون والاستثمار، ويعطي القطاع الخاص دفعةً إيجابيةً إلى الأمام. وفي الوقت نفسه، تعزز مبادرة “صنع في السعودية” أهمية بناء القدرات المحلية، وتدعم هدف رؤية 2030 لتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي. ونحن في شاكر، أدركنا منذ فترة طويلة الأثر الإيجابي لتعزيز القدرات المحلية واتخذنا خطوات مهمة لتحقيق مكانة قوية في السوق. نحن فخورون بأن نكون شركة سعودية معتمدة بالكامل من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ونشجع أقراننا في مختلف القطاعات في السوق إلى زيادة اعتماد ممارسات التصنيع المستدامة بما يتماشى مع المبادرات الحكومية. ونتطلع قدماً إلى رؤية المزيد من القدرات التنافسية في قطاعات الأعمال في المملكة. “

ويؤكد لأريبيان بزنس فادي العوامي مستشار معتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مكتب المركز الاستشاري بالسعودية، عن

تعدد مصادر تمويل المبادرين في السعودية ويقول:” هناك عدة مصادر لتمويل رواد الاعمال في السعودية سواء من خلال المستثمرين الملائكيين او من خلال شركات التمويل الجريء والتي نشطت في السنوات الاخيرة مما كان له اثر كبير على نجاح العديد من المشاريع الناشئة داخل المملكة العربية السعودية والتي عززتها المبادرات الحكومية لتعزيز هذا القطاع.

هل هناك جهات تمويل حسب المرحلة التي قطعتها الشركة؟

معظم المستثمرين لديهم اهتمام في الاستثمار بعد نجاح نموذج العمل وتحقيق ايرادات، ولكن هناك العديد من البرامج التي تهتم في دعم المشاريع من مرحلة الفكرة وغالبا ما تكون تحت مظلة مسرعات الاعمال والتي تقدم انواع اخرى من الدعم مثل الارشاد والاستشارات وغيرها، حيث لا تقتصر على الدعم المالي فقط. كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية بعض البرامج الموجهة الى رواد الاعمال وبشروط معينة مع اختلاف الانشطة المستهدفة.

ما الاختلاف بين تمويل الشركات الناشئة في كل قطاع؟ إذ يبدو أن التمويل يكرس أكثر للشركات ذات الطبيعة التقنية، فما رأيك؟

تمويل الشركات الناشئة في قطاع التقنية مختلف عن الكثير من القطاعات الاخرى، حيث ان قطاع التقنية يتم التركيز على النمو وتعزيز الحصة السوقية وليس الارباح، لذلك يتم تعويض العجز في التدفقات النقدية ان وجدت من خلال جولات استثمارية مستمرة والتي تساعدهم كذلك في التوسع بشكل قوي ومتسارع. اما المشاريع غير التقنية ففي الغالب تمويلها يكون مبني على الربحية والايرادات ومؤشرات مالية اخرى لذلك يتم تمويلهم من قبل البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك السعودي المركزي اضافة الى بعض منصات التمويل الي تندرج تحت “التقنية المالية” والتي بدأت في دخول السوق مؤخراً.

هل ترى مخاطر من تمويل الجهات الدولية او الإقليمية؟ وما الذي يميز هذه عن مصادر التمويل المحلية؟

فيما يتعلق بتمويل المشاريع الناشئة من خلال جهات اقليمية ودولية فبالفعل نجد توجه من العديد من هذه الجهات للاستثمار في مشاريع محلية بالتحالف مع جهات محلية او بشكل مباشر وكذلك من خلال برامج مخصصة للمشاريع الناشئة، كما تقوم الشركة السعودية للاستثمار الجريء بالعمل على تسهيل دخول صناديق استثمار جريء في السوق السعودي لتقديم قيمة اضافية لهذا القطاع، حيث تتميز عن مصادر التمويل المحلية بخبرتها في هذا المجال وتقديم خدمات استشارية بالتعاون مع شبكة الخبراء العالميين لديهم.

ألا تعتقد أن فشل المشاريع يجب أن يكون أمرا اعتياديا لاكتساب الخبرة والاستفادة من التجارب بدلا من تحول الفشل إلى وصمة، حيث تفشل مشاريع عديدة حول العالم بمعدلات عالية ويعاود مؤسسوها للإنطلاق بمشاريع أكثر صلابة وقدرات أكبر على تحقيق النجاح؟

اتفق مع ذلك حيث ان الفشل يعتبر احد خطوات النجاح، ولو اني افضّل تسميته تعثر وليس فشل حيث ان الفشل يتحقق مع توقف المحاولة والاستسلام. تكرار التجارب تضيف خبرات لرواد الاعمال تساعدهم على تحقيق النجاح، خصوصا بأن معدل اعمار رواد الاعمال لدينا في المنطقة يتراوح بين ٢٥-٢٦ سنة حسب بعض الدراسات لذلك نقص الخبرة قد تؤدي الى عدم التمكن من مواجهة التحديات المحتملة في مختلف مراحل المشروع وبالتالي احتمال التعثر وارد، كما يجب على كل رواد الاعمال التكيف مع التجارب الفاشلة وفي نفس الوقت التخطيط السليم للمشروع مع تكريس مجهود ووقت كبير والاستعانة بكل الادوات التي تساعد على تحقيق النجاح.

تبرز شركات سعودية عديدة ابتكرت في مجال التقنية المالية مثل كل من تمارا لتقديم حلول الدفع لاحقا وشركة جيديا التي حصلت مؤخرا عن ترخيص من شبكة “المدفوعات السعودية” التابعة للبنك المركزي السعودي، للانضمام إلى نظام المدفوعات الوطني “مدى”، لتكون مع شركة STC Pay أول جهتين غير مصرفيتين تنضمان للشبكة، حيث ستتمكن شركة STC Pay من إصدار بطاقات مدى (الرقمية والبلاستيكية)، التي ستُمكن العملاء من استخدامها لإجراء عمليات الدفع الإلكترونية عبر نقاط البيع والمواقع الإلكترونية، أو السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة، فيما ستقدم شركة جيديا خدمات الاستضافة لأجهزة نقاط البيع للتجار بشكل مباشر، وتزويدهم بأجهزة نقاط البيع بكامل خدماتها.

وأعلنت شركة “جيديا” التي تنشط في مجال التقنية المالية وحلول المدفوعات، عن دخولها السوق المصري وابرام اتفاقية مع بنك مصر، فيما أكد عبدالله بن فيصل العثمان مؤسس جيديا ورئيس مجلس إدارتها إن تلك أول خطوات الشركة للتوسع إقليمياً وعالمياً، ولفت إلى أن الشركة ستعلن قريباً عن بدء عملياتها في 5 أسواق جديدة. وتتميز شركة جيديا بتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الشاملة وخدمات التجارة الإلكترونية لشركاء البنك من التجار والمؤسسات لتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات.

تعد جيديا” أكبر شركات التقنية المالية بحسب الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، وتؤمن قبول المدفوعات عبر تقنية “الدفع عبر الهاتف وهي أول شركة تقنية مالية في المملكة تتيح استخدام هذه التقنية لإجراء المدفوعات اللاتلامسية، بما يمكن قطاع الأعمال من استخدام الهواتف الذكية لاستلام الدفعات المالية.