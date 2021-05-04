كيف ستمول السعودية برامج رؤية 2030؟

اشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعميق أسواق الدين والأسهم لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تأمين التمويل اللازم لرؤية المملكة 2030 (خطة المملكة العربية السعودية للتحول والتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص). وتتضمن الخطة قيام الحكومة والكيانات ذات الصلة وكذلك القطاع الخاص باستثمارات بحوالي 12 تريليون ريال سعودي (3.2 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2030. ولكن يبقى السؤال من أين ستأتي الأموال؟ في حين تعتقد وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن البنوك ستستمر في القيام بدور مهم في تمويل رؤية المملكة 2030، فإننا نتوقع دوراً متزايداً لسوق رأس المال المحلي. علاوة على ذلك، نحن نتفهم أنه سيتم تخفيض التمويل من موازنة الحكومة المركزية وزيادة الاعتماد على ميزانيات الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص الأوسع.

بينما سيظل الدولار الأمريكي هو العملة المفضلة للإصدار في المملكة العربية السعودية، نتوقع أن نشهد زيادة تدريجية في استخدام الإصدارات المقومة بالريال السعودي مع تطور السوق المحلية. يمكن أن يساعد ربط العملة بين الدولار الأمريكي والريال السعودي، والذي نتوقع أن يظل قائماً، في جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون بنشاط عن تحقيق عائدات أعلى في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة. من المرجح أن يؤدي التعميق التدريجي لسوق رأس المال المحلي إلى زيادة مستويات الشفافية ويمكن أن يعزز ممارسات الحوكمة في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة.

أكبر اقتصاد غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تحولاً

المملكة العربية السعودية هي أحد أعضاء مجموعة العشرين، كونها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 700 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. عدد السكان في المملكة العربية السعودية هو الأكبر بين الدول الخليجية إذ يبلغ حوالي 33 مليون نسمة –يشكل السعوديون 60% منهم- في نهاية عام 2020.

نظراً للنسبة الكبيرة للسعوديين من إجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى متطلباتهم من السلع والخدمات، فإن حجم الاقتصاد غير النفطي في المملكة كبير (انظر الرسم البياني 1). وبالإضافة إلى صناعاتها الاستخراجية، لدى المملكة قاعدة قطاعات متنامية وكبيرة تشمل التصنيع والنقل والبناء وقطاع استهلاكي كبير يشمل العديد من مشغلي الأعمال.

مع ذلك، يمثل قطاع النفط والغاز حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ولهذا فإن الاعتماد الكبير على هذا القطاع يحمل مخاطر في السنوات القادمة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة. لذلك ولتقليل تأثير تقلبات سوق النفط على الاقتصاد، أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية المملكة 2030، وهي خطة طموحة للتحول والتنويع الاقتصادي في البلاد بعيداً عن النفط. تستهدف الخطة إحداث تغييرات في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك الصحة والتعليم والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع والدفاع – وتطوير القطاع المالي. في الواقع، ستتطلب هذه الاستراتيجية موارد مالية كبيرة على مدى العقد المقبل، حيث تأمل المملكة في جمعها عبر أسواق رأس المال، من بين مصادر أخرى.

أسواق رأس المال: قيد الإنشاء

اتخذت هيئة السوق المالية، الجهة المنظمة لأسواق رأس المال في المملكة، على مدى العقد الماضي، العديد من الإجراءات لتطوير أسواق الأسهم ورأس مال الدين في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب إليها.

على سبيل المثال، كانت هناك خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات لتحسين البنية التحتية وقواعد التداول في بورصة الأوراق المالية (تداول) في المملكة، بهدف زيادة وصول المستثمرين إلى الأسواق. وقد مهد ذلك الطريق لإدراج الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019 ومؤشر FTSE Russell وS&P Dow Jones لاحقاً، مما ساهم بزيادة تعريف المستثمرين العالميين بالأسهم السعودية. وبالمثل، بدأت هيئة السوق المالية في عام 2020 في السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة في البورصة. لقد شهدنا أيضاً زيادة ملحوظة في إصدارات السندات المدرجة من قبل الشركات السعودية، وخاصة الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي مثلت حوالي 90% من إصدار سندات وصكوك الشركات المدرجة البالغة 26 مليار دولار أمريكي في العامين 2019 و2020.

انخفاض أسعار النفط والعجز المرتفع دفع الحكومة إلى الاقتراض

عندما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في بداية النصف الثاني من عام 2014، انخفض رصيد الحكومة السعودية إلى مستوى العجز، مما تطلب توسيع خيارات التمويل لديها والابتعاد عن استنفادها للأصول. ونتيجة لذلك، تم إنشاء المركز الوطني لإدارة الدين في عام 2015، وبين عامي 2015 و2020 أصدرت الحكومة سندات وصكوك تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار أمريكي، ولهذا شهدت الديون القائمة زيادة حادة (انظر الرسم البياني 2). نتوقع بأن يصل إجمالي حجم الديون المترتبة على المملكة إلى نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، مرتفعاً من 20% في العام 2019 وقريباً من صفر في عام 2014. في مارس 2020، قامت الحكومة برفع سقف الدين من 30% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لاستيعاب المزيد من الاقتراض. نتوقع أن تظل الدولة مُصدراً نشطاً خلال السنوات القليلة المقبلة بناءً على توقعاتنا بزيادة العجز المالي ولكن باعتدال.

مع ذلك، تبقى أسواق رأس مال الدين غير السيادية في المملكة العربية السعودية متأخرة بالمقارنة مع أسواق رئيسية أخرى على مستوى العالم. وبحسب تقديراتنا، إن النسبة الإجمالية للسندات والصكوك المستحقة التي أصدرتها البنوك والشركات السعودية كما في 2 مايو 2021، أقل قليلاً من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية عام 2020. في المقابل، نقدر هذه النسبة بحوالي 25% للبرازيل وروسيا والهند، وحوالي 50% لأكبر 20 اقتصاد في العالم، بحسب بيانات بلومبيرغ. علاوة على ذلك، عندما ننظر فقط إلى الإصدارات المستحقة في المملكة العربية السعودية بالعملة المحلية، فإن هذه النسبة تنخفض إلى حوالي 3%. نتوقع أن نرى زيادة ملحوظة في هذه النسبة بما يتماشى مع الاستثمارات التي تخطط لها المملكة واحتياجاتها التمويلية.

تنفيذ رؤية المملكة 2030 يتطلب زيادة في إصدارات سندات الدين

نتوقع أن تخصص الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة جزءاً من الإنفاق لسلسلة من المشاريع الكبيرة في إطار رؤية المملكة 2030 وبعيداً عن قطاع النفط. سيكون لصندوق الاستثمارات العامة دوراً خاصاً في دعم وتمويل جزءاً محدداً من الإنفاق الرأسمالي لخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة من خلال الاستثمارات في 13 قطاعاً استراتيجياً بما في ذلك الطيران والدفاع والسياحة والترفيه والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والتعدين والنقل.

تفيد التقارير أن 24 شركة من أكبر الشركات في البلاد – معظمها كيانات مرتبطة بالحكومة مثل أرامكو السعودية (غير مصنفة) وسابك (A-2/مستقرة/A-) – تخطط لاستثمار حوالي 5 تريليون ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي) في عدد من المشاريع، بينما تفيد تقارير أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 3 تريليون ريال سعودي. وسيتم ضخ 4 تريليون ريال سعودي المتبقية في إطار برنامج جديد للإستراتيجية الوطنية للاستثمار. هذا يضاف إلى 10 تريليون ريال سعودي من الإنفاق الحكومي خصصتها الحكومة مسبقاً في الميزانية.

ونظراً للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات في إطار رؤية المملكة 2030، لن يكون القطاع المصرفي وحده قادراً على تلبية الاحتياجات التمويلية. في حين أن السيولة لا تزال متوفرة في النظام المصرفي ونظراً لتمتعه بتمويل جيد ورسملة قوية، إلا أنه يخضع للوائح مخاطر تركيز دفتر القروض وقيود حول تحول الاستحقاق (اقتراض الأموال لفترات زمنية أقصر من الإقراض). لذلك نتوقع أن يأتي جزء كبير من الأموال من سوق رأس المال، مما يؤدي إلى إعادة التوازن التدريجي للنظام المالي في البلاد وتطوير سوق رأس المال المحلي الأوسع.

المملكة العربية السعودية محط اهتمام المستثمرين

سيساهم ارتفاع إصدارات الحكومة السعودية في جذب المزيد من الاهتمام من المستثمرين، لا سيما وأنهم يبحثون عن استثمارات ذات عوائد أعلى في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وفي سوق سندات دين الشركات، نتوقع أن تكون الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة هي المُصدِر الرئيسي في البداية، يليها عدد قليل من الشركات الكبرى، أي أننا لن نشهد قريباً حركة عامة نحو أسواق رأس المال الدين.

بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن السوق سيشهد تدريجياً المزيد من الإصدارات المقومة بالريال السعودي، على الرغم من أن الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي ستظل سائدة. ولتحقيق هذه الغاية، بادرت الحكومة السعودية بوضع سعر فائدة قياسي بالعملة المحلية من خلال الإصدار السيادي وزادت حجم الإصدارات المقومة بالريال السعودي من الكيانات الرئيسية المرتبطة بالحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة السعودية العمل على مبادرات لتطوير البنية التحتية لأسواق رأس مال الدين في البلاد. نعتقد أن الربط بين الدولار الأمريكي والريال السعودي يشكل عاملاً إيجابياً بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

من المتوقع أن يؤدي تحول الطاقة في المملكة وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد أكثر استدامة إلى تحسين مكانة المُصْدرين السعوديين من حيث الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة. نتوقع أن نرى حجماً أكبر من التمويل المستدام في السنوات القليلة المقبلة لتمويل الاحتياجات التي أوجدتها رؤية المملكة 2030. نعتقد أيضاً أن زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب ستعزز على الأرجح ممارسات حوكمة الشركات في البلاد.

هناك فائدة محتملة للجودة الائتمانية للشركات والبنوك

يحد تأخر السعودية في تطوير سوق رأس المال الدين السعودي من القدرة على تحويل السياسة النقدية. بدأت الحكومة في إصدار سندات دين وصكوك بالعملة المحلية في عام 2015، ونتوقع أن يستمر ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة. نعتقد أن إصدارات سندات الدين الحكومية يمكن أن يكون مفيداً في تطوير منحنى عائد قياسي والمساهمة في تطوير سوق رأس المال الدين. يمكن لإصدارات القطاع الخاص أن تتبع هذا النهج أيضاً وتلجأ إلى الاستخدام المنتظم لإصدارات سندات الدين في مزيج التمويل لديها. كبقية دول مجلس التعاون الخليجي، تمول الشركات غير المالية في المملكة العربية السعودية نفسها إلى حد كبير من خلال البنوك المحلية في البلاد من خلال أدوات ذات طبيعة قصيرة الأجل إلى حد كبير. نعتقد أن الاستخدام المتكرر لأسواق رأس المال سيسمح للشركات السعودية بتنويع مصادر تمويلها بشكل أكبر، والوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين، ومنحهم القدرة على تمديد فترات استحقاق التمويل الخاصة بهم. ننظر إلى كل هذه التطورات على أنها عوامل داعمة للأوضاع الائتمانية للشركات السعودية.

إن وجود سوق رأس مال دين محلي جيد الأداء في المملكة يمكن أن يدعم أيضاً خيارات التمويل في النظام المصرفي السعودي. يأتي معظم التمويل من ودائع العملاء الأساسيين، جزء كبير منه قصير الأجل أو عند الطلب. مع استمرار نمو الائتمان، يمكن للنظام المصرفي الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل في السوق المحلية، والتي نراها أكثر استقراراً من التمويل الخارجي. نلاحظ أن القطاع المصرفي لا يزال يُظهر صافي فائض إجمالي في مركز الأصول الخارجية على الرغم من التراكم السريع للديون الخارجية نتيجةً لتزايد مرونة السياسة النقدية على مستوى العالم. قد يكون وجود سوق رأس مال محلي أعمق وأوسع نطاقاً إيجابياً بالنسبة لوجهة نظرنا بشأن وضع التمويل في النظام المصرفي السعودي ككل.