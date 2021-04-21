“تداول” تختار 3 بنوك محلية و3 أجنبية للمشاركة في الطرح العام الأولي

ووقالت المصادر إن الاختيار وقع على سيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي إلى جانب وحدة الأوراق المالية بالبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي كابيتال وإتش.إس.بي.سي السعودية.

وسبق أن قامت مجموعة تداول السعودية مطلع الشهر الجاري بالإعلان عن إعادة هيكلة أصبحت فيها شركة قابضة تضم 4 شركات، وهي؛ تداول السعودية كسوق للأوراق المالية “تداول”، وشركة مركز المقاصة “مقاصة”، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”، وشركة “وامض” الجديدة التي سيتولى إدارتها محمد النوري.

وأعلنت تداول أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، أنها تستعد للطرح الأولي لأسهمها بإطلاق ذراعها التقني، وامض وتصبح مجموعة تداول السعودية والتي سيتبع لها أربع شركات بما فيها كل من إيداع ومقاصة ووامض.

وأشارت تداول في مؤتمر صحفي افتراضي أنها أطلقت شركة وامض لقيادة الابتكارات التقنية لديها لتساعد على توسيع نطاق الشركة والإسهام في تكامل السوق المالية- يأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة في عملية الطرح الاولي.