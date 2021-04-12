السعودية: قطاع التأمين يشهد اندماجات جديدة

وأكد فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، إن الاندماجات التي تمت بين شركات التأمين تعطي مؤشراً إيجابياً على أن خطط ومستهدفات البنك المتعلقة بقطاع التأمين تسير في الاتجاه الصحيح.

ويواصل البنك المركزي السعودي تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها، ومن أهمها برنامج تطوير القطاع المالي.

ويشهد قطاع التأمين في المملكة عمليات اندماج كان أحدثها الاندماج بين شركتي “ولاء للتأمين” و”متلايف”، وكذلك الاندماج بين شركتي “الأهلية للتأمين” و”اتحاد الخليج”، وبين شركتي “الجزيرة تكافل” و”سوليدرتي تكافل”.

وأعلنت “الدرع العربي”، و”الأهلي للتكافل” أمس الأحد، توقيعهما مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

يذكر أن حجم أسوق التأمين بالمملكة يقدر بـ 40 مليار ريال في عام 2020م ووصلت نسبة التوطين في القطاع نحو 75% , فيما أسهم قطاع التأمين الصحي بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 160 مستشفى خاصًّا على مستوى المملكة. ويؤدي تحفيز الاندماجات والاستحواذ في قطاع التأمين لتحسين البيئة التنافسية فيما أسهم قطاع التأمين الصحي بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 160 مستشفى خاصًّا على مستوى المملكة بحسب وكالة الانباء السعودية.