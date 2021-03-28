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Posted inمصارف (بنوك)

الإمارات: تراجع بتحويلات الوافدين 3.9% في 2020

انخفضت تحويلات العاملين في دولة الإمارات، للخارج إلى 158.8 مليار درهم خلال عام 2020، وبنسبة 3.9% مقارنة بـ165.2 مليار درهم خلال عام 2019.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: تراجع بتحويلات الوافدين 3.9% في 2020

ووفقاً لتقرير حديث صادر من المصرف المركزي، فإن التحويلات انخفضت إلى 39.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبنسبة 4.2% مقارنة بـ40.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن معظم التحويلات تمت من خلال شركات الصرافة وبنسبة 70.3%، تلاها البنوك في المرتبة الثانية.

وانخفضت التحويلات عبر مكاتب الصرافة بمقدار 5.6 مليار درهم، في حين زادت التحويلات الخارجية عبر البنوك بمقدار 3.9 مليار درهم.

واستحوذت 3 دول على 50.4% من إجمالي التحويلات المسجلة خلال الربع الرابع من عام 2020، وجاءت العمالة الهندية بالمركز الأول بنسبة 31.1% وبقيمة بلغت 12.2 مليار درهم.

ووفقاً للتقرير، تراجعت التحويلات الشخصية الصادرة إلى الهند خلال الربع الرابع من عام 2020 على أساس سنوي بنسبة 15.9% وبنسبة 12% لباكستان وبنسبة 11.5% للفلبين.

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