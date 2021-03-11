كيف تتفوق ربحية البنوك السعودية على نظيراتها الإقليمية في 2021 و2022

تمثل الرسملة القوية للقطاع المصرفي السعودي، واللوائح التنظيمية المتحفظة، والتحفيز الحكومي، عوامل داعمة للبنوك السعودية خلال 2020-2021. ونتيجة لذلك، ستتجاوز ربحية هذه البنوك نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من الانخفاض في أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر.

بعد التحديات التي حملها عام 2020، نتوقع بأن يتعافى الاقتصاد السعودي خلال 2021-2022 مع زيادة الطلب العالمي على النفط وتحسن الاستهلاك الخاص. وبحلول عام 2022، نتوقع بأن يؤدي انتهاء العمل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز نمو النشاط الاقتصادي بنسبة تصل إلى 3%. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لن يعود إلى ما كان عليه في عام 2019 حتى عام 2022. ولكن ما نزال نعتقد بأن الرسملة القوية، واللوائح التنظيمية المتحفظة، والتحفيز الحكومي ستساعد القطاع المصرفي السعودي في التغلب على التحديات خلال العامين القادمين.

نتوقع بأن تواصل الحكومة في السنوات القادمة جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم القطاع غير النفطي والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة من المشاريع الكبيرة. مع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بالجائحة كبيرة – على الأقل في المدى القصير.

في عام 2020، ارتفع نمو الائتمان في القطاع المصرفي نتيجةً لزيادة حجم التمويل السكني وإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم من السيولة التي قام البنك المركزي السعودي بضخها . ونتوقع أن يظل نمو الائتمان قوياً من حيث القيمة الاسمية في 2021-2022، ولكنه قد يتراجع عن مستويات عام 2020 بسبب ارتفاع حجم الائتمان القائم.

من المتوقع أن يطلق صندوق الاستثمارات العامة برامج جديدة والقيام بالمزيد من الاستثمارات محلية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على إقراض الشركات في السنوات القادمة حيث سيواصل صندوق الاستثمارات العامة منح العقود للشركات وتعزيز نمو ائتمان الشركات في 2021-2022.

وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في وصول نسبة ملكية المساكن بين المواطنين إلى 70%، سيستمر تشجيع البنوك على تسهيل حصول الأفراد على التمويل السكني، وبالتالي نتوقع أن يظل نمو قروض الأفراد قوياً في 2021-2022 نتيجة لمنح المزيد من قروض التمويل السكني. ولكن نتوقع بأن يتباطأ السوق تدريجياً على المدى الطويل.

كانت نتائج عام 2020 أقوى من المتوقعة بفضل النمو السريع للتمويل السكني على مدار العام والإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة في الربع الأول من عام 2020. وفي عام 2021 نتوقع بأن تستقر النتائج – في أفضل الأحوال – عند المستويات الحالية، مع احتمال أن تحتاج البنوك لمخصصات إضافية لتعويض توقف برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

لذلك، ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة عند حوالي 120 نقطة أساس مع رفع البنك المركزي السعودي للتسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة. وهذا يعكس أيضاً وجهة نظرنا بأن الأوضاع الاقتصادية قد تواصل تأثرها بالوضع الصحي العالمي وقيود السفر الدولية.