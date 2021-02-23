وكالة إس آند بي: ضغط على ربحية البنوك السعودية وتفوقها على بنوك المنطقة

ويشير التقرير أن “الاقتصاد السعودي سيشهد تعافياً من صدمات العام الماضي في الفترة ما بين 2021-2022 مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص. ولكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لن يعود إلى مستويات العام 2019 قبل العام 2022، من وجهة نظرنا.”

ويضيف التقرير أن :” عمليات التطعيم قد تساعد في تجنب المزيد من الإغلاق ولكن ذلك يبقى مرتبطا بتوافر اللقاحات. بالإضافة إلى ذلك، تبقى المخاطر ً المرتبطة بالجائحة قائمة، و نتوقع استقرار أو تراجع النمو الائتماني بشكل طفيف في العام 2021. سيبقى التمويل السكني منتعشاً ومن المرجح أن ينتعش أن ينتعش أيضاً إقراض الشركات كون أن برامج صندوق الاستثمار العام تخلق فرصاً جديدة للمقاولين، و- ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2021، بالرغم من التقديرات الأعلى من المتوقعة للعام 2020، مع رفع البنك المركزي السعودي التسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة. كل ذلك، وبالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة جداً، سيؤدي إلى الضغط على ربحية البنوك.

وخلص التقرير إلى توقع أن ” تبقى التصنيفات الائتمانية للبنوك مستقرة في الأشهر 12-24 المقبلة. قد ينتج عن الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بنكاً وطنياً رائداً يركز على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.”