شركات التأمين الخليجية : رؤوس الاموال القوية لشركات التأمين الخليجية تدعم جودة الائتمان

ويرجع الفضل في ذلك أساساً إلى احتياطات رأس المال القوية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 بحسب بيان صحفي وصل اريبيان بزنس.

من المرجح أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 2٪ في المتوسط في عام 2021، بعد الانخفاض الحاد في عام 2020، لكننا نعتقد أن القطاعات الرئيسية، كالعقارات والضيافة وتجارة التجزئة بالتحديد، ستظل تحت الضغط هذا العام. كما سيقلص استمرار المنافسة العالية، وتراجع عدد السكان بحوالي 4٪ في دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط، وعدم الاستقرار الاقتصادي على آفاق النمو والأرباح، في حين أن مخاطر الأصول المرتفعة قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأرباع القادمة من العام.

مع العدد الكبير نسبياً من شركات التأمين في المنطقة، التي يعتبر بعضها صغيراً أو غير مسجِلاً لأرباح، نتوقع أن نرى المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج، لا سيما في الكويت والمملكة العربية السعودية حيث قد تقوم الهيئات التنظيمية بإصدار لوائح جديدة ترفع سقف رأس المال المطلوب.

يشير التقرير إلى الخطر الرئيسي الذي تواجهه شركات التأمين الخليجية متمثلاً بعودة محتملة للتقلبات في أسواق رأس المال، مما قد يضعف الظروف الائتمانية للشركات في عام 2021، خصوصاً في حال رفعت البنوك المركزية تدابير التحمل تدريجياً في وقت لاحق من العام.

كما يمثل السكان غير المشمولين في التأمينات فرصة كبيرة لشركات التأمين الخليجية، مع زيادة الوعي بخدمات التأمين والحاجة إلى الحماية سيساهم في زيادة الطلب على التغطية الطبية والرعاية الحرجة لـ”كوفيد-19″ والأوبئة الأخرى.