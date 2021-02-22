السعودية: قائمة البنوك التي توفر خدمات نظام المدفوعات الفورية “سريع”

نشر حساب نظام المدفوعات الفورية “سريع” قائمة البنوك السعودية التي بدأت تقدم خدمة التحويل الفوري بنظام المدفوعات الفورية “سريع” الذي يسمح لزبائن البنك إجراء تحويل فوري اي ارسال الحوالات بين البنوك، وذلك ضمن حد 20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية ضمن حد معين من التحويلات (2500 ريال).

تتيح ميزة الحوالة السريعة المقدمة عبر نظام المدفوعات الفورية #سريع، للعملاء إمكانية إرسال الحوالات المالية دون الحاجة إلى إضافة أو تفعيل المستفيد #تحويلك_بتوقيتك pic.twitter.com/UO1xryXBDn — سريع | sarie (@sarie_saudi) February 21, 2021

ودشن البنك المركزي السعودي أول أمس، نظام المدفوعات الفورية “سريع”، لتوفير خدمات إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.