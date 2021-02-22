محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)

السعودية: قائمة البنوك التي توفر خدمات نظام المدفوعات الفورية “سريع”

نشر حساب نظام المدفوعات الفورية “سريع” كلفة رسوم التحويل والحد الأعلى وخطوات إجراء عملية التحويل الفوري

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: قائمة البنوك التي توفر خدمات نظام المدفوعات الفورية "سريع"

نشر حساب  نظام المدفوعات الفورية “سريع” قائمة البنوك السعودية التي بدأت تقدم خدمة التحويل الفوري بنظام المدفوعات الفورية “سريع” الذي يسمح لزبائن البنك إجراء تحويل فوري اي ارسال الحوالات بين البنوك، وذلك ضمن حد  20 ألف ريال بالمرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية ضمن حد معين من التحويلات (2500 ريال).

ودشن البنك المركزي السعودي أول  أمس، نظام المدفوعات الفورية “سريع”،  لتوفير خدمات إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا