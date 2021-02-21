محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inمصارف (بنوك)

بـ 56,759 دولار، عملة بيتكوين المشفرة تسجل رقما قياسيا تاريخيا

سجلت عملة بيتكوين المشفرة رقما قياسيا تاريخيا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ 56,759 دولار، عملة بيتكوين المشفرة تسجل رقما قياسيا تاريخيا

وصعدت فوق مستوى 56 ألف دولار ويبلغ بذلك رأس المال السوقي لبيتكوين، أكثر من تريليون دولار بحسب كوينديسك مع صعودها إلى قمة قياسية فيما  تزيد وحدات العملة قيد التداول عن 18 مليون وحدة نقدية منها.
وغذت مكاسب عملة “البيتكوين” مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من “تسلا” و”ماستر كارد” وحتى بنك “بي إن واي ميلون”.
ويتجاهل المستثمرون تحذيرات المحللين من أن عملة “البيتكوين” تشكل “عرضا اقتصاديا جانبيا” وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم بحسب رويترز.
وكان إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، قد ساهم بتغريداته على تويتر بالدفع بموجة صعود  لهذه العملة.

كما دافع عن تحرك “تسلا” في الآونة الأخيرة للاستثمار في “البيتكوين”، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من “البيتكوين” إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.

وكان ساكسو بنك قد لفت الشهر الماضي إلى ارتفاع ما يسمّى “الأسهم الفقاعيّة” في مجالات التكنولوجيا والصناعات الخضراء، مستفيدةً من الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي. وفي ضوء ترشيحها للانضمام إلى قائمة السلع الفقاعيّة، ارتفعت أسعار البيتكوين  حيث تواصل الاستثمارات البديلة تعزيز حضورها مع تزايد الطلب المؤسسي.

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