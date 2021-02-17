جاهزية عالية لواقع العمل عن بُعد

أظهرت الاحصائيات الصادرة في يونيو الماضي أن شركة “زووم” تمكنت من استقطاب مليون مستخدم (لخدماتها المجانية أو المدفوعة) من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.وأشار ديريك باندو، رئيس قسم التسويق والشراكات الدولية لدى شركة “زووم”، التي حققت سلسلة نجاحات استثنائية وغير مسبوقة، وانتشر مستخدمو نظامها في كافة أنحاء العالم أثناء فترات الإغلاق، أن دولة الإمارات تتمتع بجاهزية قوية نتيجة التزامها الكبير تجاه مسيرة عمليات التحول الرقمي.

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وفي حديثه خلال ندوة افتراضية نظمتها الشركة لوسائل الإعلام، قال ديريك باندو: “يحدونا الأمل الكبير بالعودة إلى فترة ما قبل الجائحة، إلا أننا بتنا ندرك بأن التكنولوجيا ستلعب دوراً حيوياً وهاماً ليس على مستوى عودة الأوضاع إلى ما كنت عليه فحسب، بل أيضاً على مستوى التوقعات الجديدة التي تنتظر العالم بعد جلاء فترة “كوفيد-19″”.

كما أشاد ، باندو بالجاهزية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي تؤهلها استيعاب تطبيقات وممارسات “الواقع عن بُعد”، وذلك نتيجة مسيرة تطورها الرائدة في مجال نشر وتنفيذ عمليات التحول الرقمي على مدى السنوات القليلة الماضية. وأضاف قائلاً: “عندما نتطرق إلى واقع دول الخليج بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، نجد بأن الرؤى المستقبلية لدول المنطقة تشدد على عمق الالتزام بعمليات التحول الرقمي”.

“بل وحتى قبل فترة انتشار الوباء، ركّزت دول المنطقة جهودها على المستوى الحكومي من أجل تحديث مهارات القوى العاملة ورقمنة الاقتصاد، وقد شهدنا بأم أعيننا الثمار التي جنتها هذه الدول خلال فترة الوباء بطريقة لم يتخيلها أحد”.

وتقدم شركة “زووم” التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها، خدمات الاتصال المرئي عبر الفيديو والدردشة عبر الإنترنت عن طريق منصة برمجية قائمة على السحابة، وتعمل وفق مفهوم الربط الشبكي النظير إلى النظير، التي تستخدم في سبيل عقد المؤتمرات عن بُعد، والتواصل والعمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، ولتوطيد العلاقات والروابط الاجتماعية.

وإثر إجراءات الإغلاق الواسعة التي طالت شتى أنحاء العالم، ودفعت المكاتب والشركات لإغلاق أبوابها واعتماد ممارسات ومفاهيم العمل من المنزل للحفاظ على وجودها، سطع اسم شركة “زووم” وبلغ ذروته خلال شهر أبريل الماضي، حيث تمكنت من استقطاب أكثر من 300 مليون مشترك للاستفادة من خدمات الاجتماعات المرئية عبر الفيديو التي توفرها بشكل يومي، مرتفعةً بذلك عن 10 ملايين مشتك فقط سجلتها في شهر ديسمبر من العام 2019.

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أدى نشر وتطبيق ممارسات العمل من المنزل إلى إحداث الكثير من التغييرات التي طالت معايير “العمل الاعتيادي”.

وقد راجت هذه الممارسات في دولة الإمارات وانتشر استخدامها، حيث أفاد 76 بالمائة من الإماراتيين المشاركين في دراسة استطلاعية أن منصة “زووم” هي المفضلة لديهم بين جميع قنوات التواصل المرئي عبر الفيديو. في حين أشار 83 بالمائة منهم أنهم سيواصلون استخدام هذه المنصة حتى بعد جلاء أزمة فيروس “كورونا” السائدة حالياً.

وقد قامت شركة “زووم” بإجراء هذه الدراسة الاستطلاعية، التي شملت المواطنين الإماراتيين، من أجل رصد ومعرفة وجهات نظر الناس، ومدى درجة توافقها مع رؤية الإمارات الواعدة في مجال التحول الرقمي، وفقاً لما أفاد به سام طيَّان، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة “زووم”.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، أشارت آخر الاحصائيات إلى أن شركة “زووم” تمكنت من استقطاب مليون مستخدم (سواءً كان يتمتع بخداماتها مجاناً أو برسوم مدفوعة) من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط من إجراءات الإغلاق القسرية التي طبقتها الحكومة في سبيل الحد من انتشار فيروس “كورونا”.

كما عبّر ، طيَّان عن إعجابه الكبير بمستوى وتطور حركة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومرونتها العالية في تبني واعتماد تقنية منصة “زووم”.

وقال: “لقد رصدنا بعض من أروع وأمثل حالات الاستخدام لتقنياتنا في شتى أنحاء دولة الإمارات، ومنها إتمام مراسم الزواج، وتقديم الحفلات الموسيقية، ونقل حفلات توزيع الجوائز، والاجتماعات العائلية، والحملات التسويقية المتنوعة بدءاً من الشامبو وصولاً إلى السيارات، التي تحققت وبنجاح كبير عبر منصة “زووم””.

وأضاف ، باندو قائلاً: “ما أثار إعجابنا بالدرجة الأولى هي حركة الابتكار النشطة التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، فقد شهدنا مرونةً عالية في تقبل وتكيّف الناس مع مفاهيم التعلم الافتراضي، ونماذج الأعمال عن بُعد. لقد أثارت سرعة تنفيذ هذه الممارسات على أرض الواقع، ولا سيما في دولة الإمارات، روح الإلهام والإبداع في نفوسنا”.

ورغم تبني وتمرس العالم ككل في تطبيق ممارسات العمل عن بُعد، إلا أن المستقبل لن يحمل بصمةً رقميةً خالصة، وفقاً لما صرّح به ، باندو.

وهو ما وافقه عليه طيَّان بقوله: “مستقبل بيئات العمل ستكون هجينة”، مشيراً إلى أن 31 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع في دولة الإمارات سيواصلون تبني ممارسات العمل من المنزل، وبدوام كامل، بينما يتوقع 27 بالمائة منهم العمل في المكاتب بدوام كامل، بينما فضّل 38 بالمائة منهم العمل وفق بيئة هجينة تجمع ما بين العمل عن بُعد، والعمل المكتبي.

وبصورة عامة، تبرز حالية أهمية خلق ثقافة مؤسسية جديدة لدى الموظفين في فترة العمل عن بُعد ولابد من إرساء قواعد العمل الجديدة لدى الموظفين.

ويشير جان ويلديبوير ، مسؤول الشراكات الاستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ريد هات، إلى أنه بينما تدخل الشركات مرحلة جديدة من تعلم كيفية إدارة قواها العاملة عن بُعد بشكل كامل، فإن أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها الآن هو كيفية الحفاظ على أو بناء ثقافة الشركة التي تدعم العاملين عن بُعد، حيث أن هذا التغيير الجذري، – انتقال الموظف من منصبه إلى العمل عن بُعد بين عشية وضحاها، وضع ضغطاً كبيراً على الشركات. ومن المهم أن تتذكر أن هذه العمليات ليست معتادة، لذلك يجب على الشركات ألا تحاول اتباع الثقافة ذاتها التي كانت تتبعها سابقاً في أيام العمل الاعتيادية. ففي الوقت الحاضر، نحن نعيش في عزلة، ولكل فرد ثقافة جديدة مبنية داخل منزله.

سيكون من المستحيل اتباع الثقافة ذاتها التي كنا نتبعها في المكتب –لا سيما وأن المساحة المادية وفرص التحدث بشكل مباشر مع الموظفين لم تعد متوفرة، كما أن الموظفين أنفسهم لم يعودوا قريبين من بعضهم البعض بما يكفي لإجراء محادثات غير رسمية بعد الآن. بالطبع، هناك العديد من أدوات التعاون الرائعة المتاحة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الاتصال ولكنهم ببساطة لا يمكن التفاعل مع الموظفين وجهاً لوجه كما هو الحال في السابق. والحقيقة هي أنه لا يمكنك نقل الثقافة المؤسسية السابقة إلى القوة العاملة التي تعمل عن بُعد.

في هذه الأوقات يمكننا أن نتطلع إلى مجتمعات مفتوحة المصدر للحصول على الإلهام. فبطبيعتها، تعتبر المجتمعات مفتوحة المصدر موزعة والذي يجمعها هو مصلحة مشتركة في العمل بشكل تعاوني للوصول إلى حلول وابتكارات مشتركة معاً. وكما هو معروف لكل مجتمع مفتوح المصدر ثقافته الخاصة، سواء كانت إبداعية وموجهة فنياً أو كانت أكثر تركيزاً على العمل. وغالباً ما توجد قواعد في كل منها لمساعدة المجتمع مفتوح المصدر على الازدهار وضمان تعزيز المشاركة والإبداع بين أفراده.

وفي عالم العمل من المنزل، يجب على الشركات أن تأخذ بعين الاعتبار بناء ثقافة قائمة على الثقة والحرية مع موظفيها. فإذا كنت تلزم الموظفين بأن يكونوا على رأس عملهم في الساعة 9 صباحاً، على سبيل المثال، أو تتوقع منهم العمل 8-10 ساعات يومياً، فأنت تفقد الفرصة الأكبر للتركيز على الأهداف وإدارة النتائج ومؤشرات الأداء.

إن الابتكار الذي يحدث في المجتمعات مفتوحة المصدر ليس نتيجة عمليات صارمة أو أوقات يتم يقضيه في المشاريع، وإنما يأتي من حرية العمل على الأفكار التي تساعد على دفع المشروعات إلى الأمام، استناداً إلى نظام يسمح لهذه الأفكار أن تأتي من أي مكان، بغض النظر عن الخبرة أو التركيبة السكانية أو المهارة.

في ريد هات، يعتبر مفهوم “الحرية” إحدى القيم الأساسية للشركة – حيث يعتمد عالم المصدر المفتوح على التبادل الحر للآراء والأفكار والخبرات. كما أن الحرية تغذي نمونا وتدفع التقدم. ويعمل جميع شركائنا الآن من المنزل ولهم حرية اختيار متى وكيف يظهرون. والأمر الحاسم في هذا هو أننا نتحمل المسؤولية عن أفعالنا، وهي إحدى قيمنا الأساسية أيضاً. هذا يعني أننا نثق في بعضنا البعض لتحقيق ما نقول أننا سنفعله، لكننا لسنا مقيدين بكيفية تقديمه.

إذا تمكن صناع القرار من تمكين موظفي مؤسساتهم من العمل بالطريقة التي تناسبهم على أفضل وجه، فستتم مكافأتهم بموظفين يجدون الحل الذي يناسبهم بشكل أفضل ومن المرجح حصولهم على مستويات أعلى من الإنتاجية. ويمكن لهذا النموذج أن ينجح فقط عندما تزيل القواعد والحواجز التي يمكن أن تقيد هذا الإبداع.

الثقافة المؤسسية عملية متكاملة وليست هدفاً

من المهم أن نتذكر أنه لا توجد شركة لديها ثقافة واحدة. قد تكون هناك فكرة شاملة لما ستكون عليه هذه الثقافة، لكن التنفيذ سيعتمد على العوامل المحلية – بالمعنى الجغرافي – على الأقسام وفرق العمل أيضاً. بمعى آخر، ستقوم الفرق الموجودة في الإمارات العربية المتحدة بتفسير ثقافة الشركة بشكل مختلف تماماً عن الفرق الموجودة في المملكة المتحدة. كما سيكون لفرق المبيعات نظرة مختلفة تماماً حول مفهوم الثقافة المؤسسية مقارنة مع فرق الموارد البشرية أو التسويق على سبيل المثال. الفكرة الشاملة هي ما يجمع الشركة معاً، وكيفية تطبيقها محلياً هو الذي يساعد الفرق على الترابط.

يجب أن ننظر إلى بيئتنا الحالية للعمل من المنزل من ناحية أخرى لثقافة الشركة. وما يمكننا القيام به هو قبول الواقع الجديد واستخدامه بطريقة مثمرة. وقد ساهمت فترة العمل عن بُعد في خلق فرصة كبيرة للشركات لإعادة النظر في ثقافتها المؤسسية. كما يمكنها المساعدة على اكتشاف مواهب جديدة لدى الموظفين والتي لا يمكن اكتشافها أو رؤيتها بطرق العمل العادية.

لدينا فرصة كبيرة لاحتضان هذه الأفكار الرائعة التي تساعد على ربط الموظفين وفرق العمل وخلق مجتمع مترابط داخل الشركات. وفي نهاية المطاف ستنتهي عمليات الإغلاق وسيتمكن الموظفون من العودة إلى مكاتبهم، ولكن لا ينبغي لنا العودة إلى الطريقة التي كنا عليها من قبل. يجب علينا اعتماد ما نجح بشكل جيد في العمل عن بًعد ويجب علينا التخلص من الأمور التي لم تنجح في بيئات العمل المكتبية.