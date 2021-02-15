عوامل عديدة تدفع بعملة بيتكوين المشفرة لحد الـ 50 ألف دولار

وتبرز كاونتربوينت غلوبال بين كبرى صناديق الإستثمار المشترك، وتدير قرابة 150 مليار دولار من الاستثمارات.

رافق ذلك إطلاق مؤسس “تويتر” جاك دورسي مع مغني الراب جاي زي، مؤسسة تهدف لتمويل تطوير البتكوين لتصبح “عملة الإنترنت”.

وكتب دورسي وهو رئيس شركة “سكوير” لخدمات الدفع، عبر تويتر “أنا وجاي زي سنقدم 500 بتكوين كمنحة جديدة تحمل اسم بي ترست لتمويل تطوير البتكوين، ستتركز في بادئ الأمر على فرق في إفريقيا والهند”.

ونقلت رويترز أمس أن عملة بيتكوين ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد واقتربت من 50 ألف دولار، مستفيدة من ارتفاع قياسي بعد تبني وول ستريت وماين ستريت على نحو متزايد العملة المشفرة الأكبر في العالم.

أن سعر بيتكوين 48700 دولار بزيادة أكثر من 3%. وتم تداولها حتى مستوى مرتفع بلغ 49714 دولاراً في وقت سابق. وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 70% تقريباً حتى الآن.وبعد فترة طويلة من تجنب الشركات المالية التقليدية لهذه العملة يبدو أن بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى بدأت تدخل بشكل متزايد ضمن التيار الرئيسي كأصول ووسيلة دفع روتينية.

وكان بنك «بي.إن.واي ميلون» قد قال الأسبوع الماضي إنه أنشأ وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية ونقلها وإصدارها بعد أيام فقط من كشف شركة تيسلا التي يملكها إيلون ماسك النقاب عن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة، وإنها ستقبل قريباً أن يتم دفعها كشكل من أشكال شراء سياراتها.