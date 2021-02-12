مستوى قياسي جديد لعملة “بيتكوين” المشفرة

ارتفعت سعر العملة الرقمية “بيتكوين” إلى مستوى قياسي جديد يوم الخميس، وسجل 48 ألفا و481 دولارا خلال التعاملات على منصة “بيت ستامب”.

وارتفعنت قيمة العملة المشفرة عقب تعهد شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية “ماستر كارد”، بقبول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.

وقال راج دهامودهاران المسؤول عن الأصول الرقمية في “ماستر كارد”، إن الشركة ستسمح بالتعاملات باستخدام عملات رقمية محددة وتجري اتصالات مع البنوك المركزية التي تعمل على تطوير عملات رقمية خاصة بها.

واستفادت “بيتكوين” وهي أقدم وأشهر عملة رقمية في العالم، من إعلان “ماستر كارد” بالإضافة إلى إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” في وقت سابق هذا الأسبوع شراء عملات “بيتكوين” بقيمة 1.5 مليار دولار واعتزامها السماح لعملائها باستخدام هذه العملة في شراء سياراتها مستقبلا.

وأدى إعلان “تسلا” إلى ارتفاع سعر بتكوين أيضا مع تزايد الآمال في أن تحذو شركات أخرى حذوها، وهو ما من شأنه أن يساهم في اتساع نطاق قبول العملة الرقمية المشفرة في الأسواق.

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