ماستر كارد” تطلق مدفوعات عبر العملات الرقمية

يأتي إعلان ماستركارد عقب كشف شركة تسلا ومؤسسها ايلون ماسك عن شراء 1.5 مليار دولار من عملة بيتكوين وأنه قد تقبلها قريبًا كطريقة للدفع.

وتعتزم عملاق بطاقات الائتمان”ماستر كارد” الأمريكية إطلاق مدفوعات بالعملات الرقمية، التي تلقى رواجا كبيرا في العالم في السنوات الأخيرة وذلك خلال العام الجاري.

جاء ذلك ضمن رسالة نائب الرئيس التنفيذي لشركة “ماستر كارد” للأصول الرقمية راج داموداران. وقال: “في الوقت الحالي نستعد لمستقبل العملات المشفرة والمدفوعات”.

وأضاف أن ماستركارد ستقوم بعناية باختيار العملات الرقمية التي سيتم استخدامها في عمليات الدفع، أي أنه لن يتم إدخال جميع العملات الرقمية المتوفرة في وقتنا الراهن.

كذلك أشار إلى أن “ماستر كارد” تتعاون بنشاط مع العديد من البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تقوم بدراسة إطلاق عملات رقمية جديدة.

وقال داموداران إن “ماستر كارد” أطلقت العام الماضي منصة لهذه البنوك لاختبار إمكانيات التعاملات بالعملات الرقمية.

وقامت شركة ادارة الأصول بلاك روك وشركات المدفوعات باي بال وسكوير أيضًا بدعم العملات المشفرة مؤخرًا.

تقدم ماستركارد حاليا بطاقات تسمح للأشخاص بالتعامل باستخدام عملاتهم المشفرة ، على الرغم أن ذلك لايتم عبر شبكتها مباشرة.

وتواجه العملات المشفرة تحديات كبيرة في كسب ثقة المستثمرين وعامة الناس بسبب طبيعتها المعرضة للمضاربة وإمكانية استغلالها في عمليات غسل الأموال.