تمويل للشبكة الاجتماعية ريديت بعد توجيهها هوس بسوق الأسهم

ولفت بيان الشركة على مدونتها، إن تقييم التمويل الذي قادته استثمارات من شركة في كابيتال رفعت تقييم الشركة إلى ستة مليارات دولار. وقالت الشركة في بيان إنه ( شركة Reddit ) تعتزم إنفاق الأموال لتطوير أعمالها الإعلانية والتوسع دوليًا وإضافة أدوات الفيديو بحسب صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت أول من كشف عن الصفقة.

تأسست شبكة ريديت الأمريكية عام 2005 وأصبحت تحقق أكثر من 50 مليار مشاهدة شهرية، وهي تتيح للمشتركين نشر رابط خبر أو موضوع ليصوت باقي المشتركين لصالحه أو ضده من خلال أسهم تصويت تظهر بجانب كل تدوينة، ضمن أقسام متنوعة (تزيد عن 100 ألف تجمع تسمى فرع “صب sub – مثل مجموعة دبي www.reddit.com/r/dubai) تتضمن أيضا قسما للمشتركين العرب https://www.reddit.com/r/arabs وأقساما للمدن والدول والمواضيع مثل الاستثمار والعلوم وغيرها، وحققت الشبكة انتشارا واسعا لتصبح أحد أكثر المواقع زيارة في الولايات المتحدة. لقد كان موقع Reddit مهدًا لانطلاق بعض الميمات الأكثر شهرة على الإنترنت ، بالإضافة إلى نظريات المؤامرة وحملات التحرش.

تم تنسيق عمليات الاستثمار في سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة بواسطة منتدى على الموقع يسمى وول ستريت بتس WallStreetBets. واستخدم للضغط على صناديق التحوط التي كانت تبيع تلك الأصول على المكشوف.

استفادت شبكة ريديت من الاهتمام من خلال بث إعلان تجاري مدته خمس ثوانٍ خلال مباراة سوب باول وتضمن الإعلان تلميحا لقسم وول ستريت بتس.