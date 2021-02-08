محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inمصارف (بنوك)

بتكوين تقفز لـ 46 ألف دولار بعد استثمار شركة تسلا للسيارات بـ 1.5 مليار دولار

قالت شركة السيارات الكهربائية إنها قد تقبل شراء سياراتها مقابل دفعات من العملة المشفرة في وقت لاحق وقفز سعر بيتكوين نحو 7%، بعد الإفصاح

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بتكوين تقفز لـ 46 ألف دولار بعد استثمار شركة تسلا للسيارات بـ 1.5 مليار دولار

كشف إفصاح للبورصة أن تسلا استثمرت 1.5 مليار دولار تقريباً في العملة المشفرة الشهر الماضي. كذلك قالت شركة السيارات الكهربائية إنها قد تقبل شراء سياراتها مقابل دفعات من العملة المشفرة في وقت لاحق.

تلك الأنباء رفعت سعر بيتكوين لما يصل إلى 46 ألف دولاراً، فيما كشفت «تسلا» عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم «بيتكوين» في خانة التعريف الشخصي في «تويتر»، قبل أن يعود ويحذفه.

قفزت بدورها عملة «دوج كوين» خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، بنحو 55%، بعدما أعلن الملياردير الأمريكي ماسك، أيضاً دعمه للعملة المشفرة على «تويتر». وتبلغ قيمة عملة «دوج كوين» 0.076 دولار، وكانت صعدت بعد تغريدة ماسك إلى 0.08 دولار.

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