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Posted inمصارف (بنوك)

العراق: مصرف الرافدين يطلق برنامجا بقروض فورية

مصرف الرافدين: برنامج الكتروني جديد يتيح تسليم القروض بشكل فوري، بدءا من الأسبوع المقبل

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق: مصرف الرافدين يطلق برنامجا بقروض فورية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير المصرف حسين علي محيسن: إن “إدارة مصرف الرافدين أرتأت تطبيق الحسابات الخاصة بمنح السلف للموظفين والمتقاعدين بين المصرف وبين الشركة العالمية للبطاقة الذكية”، لافتاً الى أنه “على مدار أربعة أشهر متتالية من العمل لم يستطع المصرف تطبيق المحفظة ولم يتسلم المصرف البرنامج الخاص بالبطاقة الذكية”.

وأوضح محيسن أن “جميع البرامج بيد الشركة العالمية حصراً ،ما اضطر المصرف الى تكثيف الجهود لعمل برنامج لاطلاق السلف وتم عمل برنامج يواكب الحداثة ،وتم تنصيبه في بعض فروع المصرف وتدريب الكوادر عليه كي تكون جاهزة للعمل الأسبوع المقبل”، لافتاً الى أن ” هذا البرنامج يتيح التقديم على السلف والاستلام الفوري بنفس اليوم من فروع المصرف”.

وأشار الى أنه “لا وجود لحالات الابتزاز لأن العمل إلكتروني ،وهناك فرق للمراقبة وتشخيص الحالات السلبية ومعالجتها إن وجدت”، مبيناً أن”المصرف قام برفع فوائد التوفير الى 4.5 % والودائع الثابتة الى 6 %”.

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