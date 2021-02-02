محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inمصارف (بنوك)

دبي: محمد بن راشد يطلق منصة «استثمر في دبي»

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي بدبي، منصة جامعة لكل الجهات المطلوبة لتأسيس شركة في دبي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: محمد بن راشد يطلق منصة «استثمر في دبي»

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال  اجتماع للمجلس التنفيذي بدبي،  منصة http://invest.dubai.ae.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، إن المنصة “نافذة رقمية موحدة لـ 2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي.. 20 جهة  4 أشهر و80 ألف ساعة عمل.. شكراً لفريق العمل.”

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