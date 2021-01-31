تراجع أرباح بنك أبوظبي التجاري 27% في 2020

رويترز/ أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد، أن صافي ربح عام 2020 تراجع 27%، إذ جنَّب مخصصات أعلى كثيرا، بعضها مخصصات جديدة تتعلق بشركة “إن إم سي” المتعثرة لإدارة المستشفيات التي يبلغ انكشافه الإقراضي عليها نحو مليار دولار.

وحقق البنك ربحا صافيا 3.81 مليار درهم (1.04 مليار دولار) للعام المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من ربح صافي 5.24 مليار درهم قبل سنة.

وتجاوز بذلك متوسط تقديرات المحللين لربح صاف 3.46 مليار درهم، بحسب بيانات “رفينيتيف”، وتراجع صافي ربح الربع الرابع من العام 4% على أساس سنوي إلى 1.01 مليار درهم. وهو انخفاض 26% مقارنة بالربع الثالث.

وقال البنك في بيان صدر عنه: ”بلغ صافي المخصصات 993.3 مليار درهم بنهاية العام 2020 بارتفاع كبير عن العام 2019، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق ونتيجة المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة “إن إم سي” للرعاية الصحية ومجموعة “فينابلر” والشركات التابعة لها“.

وبانكشاف يبلغ نحو 981 مليون دولار، كان بنك أبوظبي التجاري مقرضا رئيسيا لشركة “إن إم سي هيلث” التي وُضعت تحت الوصاية الإدارية العام الماضي بعد اضطرابات استمرت شهورا عقب شكوك بخصوص تقاريرها المالية واكتشاف ديون غير معلنة.

ولدى البنك انكشاف يبلغ 182 مليون دولار على مجموعة “فينابلر” للمدفوعات التي يملك رجل الأعمال الهندي “ب.ر شيتي”، مؤسس “إن إم سي”، أغلبية أسهمها.

وفي 2020، جنب أبوظبي التجاري 1.656 مليار درهم مخصصات تتعلق بشركة “إن إم سي هيلث” و”فينابلر” وشركات تابعة، بما يقارب خمسي إجمالي انكشافه على “إن إم سي” و”فينابلر”.

وأفاد البنك بأنه في وضع جيد من حيث مستويات المخصصات التي تم تجنيبها بما يتماشى مع القيم التقديرية المستقلة وإمكانية استرداد الديون واستنادا للتطورات الإيجابية في أداء مجموعة “إن إم سي” للرعاية الصحية وعملية إعادة الهيكلة.

وكان البنك في العام الماضي ضمن مجموعة من المقرضين قدموا تسهيلا بقيمة 325 مليون دولار لتمويل إدارتها والتمهيد لإعادة الهيكلة، التي قال إنها جعلته في وضع قوي لتعظيم استرداد الأموال.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 7.7% في 2020، من 4.53% في 2019، ووصلت تكلفة المخاطر لدى البنك، باستثناء تكلفة مخصصات مجموعة “إن إم سي” و”فينابلر”، إلى 1.45% في 2020 من 0.8% في 2019.