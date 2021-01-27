تخفيض 10 ملايين دولار من راتب الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان أند ساكس بسبب رشاوى

تم تخفيض حزمة تعويضات سليمان إلى 17.5 مليون دولار لعام 2020 ، بدلا من 27.5 مليون دولار حصل عليها في عام 2019 ، وفقًا لإفصاح في سوق الأوراق المالية والبورصة الأمريكية يوم الثلاثاء. يأتي ذلك بعد أن وافق بنك جولدمان ساكس على على الاعتراف بالذنب في اتهامات تآمر البنك لخرق قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية في فضيحة ضخمة مع وان إم دي بي.

في أكتوبر ، أعلن البنك إن سولومون سيواجه خفضًا في راتبه إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين بما في ذلك المدير المالي ستيفن شير ومدير العمليات جون والدرون في ضوء نتائج التحقيق الذي شمل وزارة العدل الأمريكية وسلطات أخرى.

تتعلق الفضيحة بمبيعات السندات التي رتبها بنك جولدمان ساكس (GS) وتكفلت بالاكتتاب في 1MDB ، والتي تزعم وزارة العدل الأمريكية أن 4.5 مليار دولار سُرقت منها. اتهمت وزارة العدل الممول الماليزي جوه لو ، الذي كان على صلة بفيلم “ذئب وول ستريت” ، بتدبير مؤامرة لتحويل الأموال من الصندوق إلى الحسابات المصرفية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق.

تم تخفيض أجر شير إلى 15.5 مليون دولار من 22.5 مليون دولار في عام 2019. وتم تخفيض أجر والدرون إلى 18.5 مليون دولار ، انخفاضًا من 24.5 مليون دولار في عام 2019. وبشكل إجمالي ، تم تخفيض إجمالي تعويضات المديرين التنفيذيين الثلاثة لعام 2020 بمقدار 24 مليون دولار استجابةً لفضيحة الرشوة .

“بينما لم يشارك أي من السادة سولومون أو والدرون أو شير في أو على علم بمشاركة الشركة في أي نشاط غير مشروع في الوقت الذي رتبت فيه الشركة معاملات السندات 1MDB ، يرى المجلس أن مسألة 1MDB هي إخفاق مؤسسي ، لا يتفق مع ارتفاع توقعاته بالنسبة للشركة “.

وكان “غولدمان ساكس” قد توصل الى تسوية ودية مع ماليزيا من أجل تسديد مبلغ 3.9 مليار دولار المتعلق بفضيحة إختلاس اموال من الصندوق السيادي “1إم دي بي” وبموجب التسوية سقطت الدعاوى القضائية التي رفعتها ماليزيا ضد بنك غولدمان ساكس.