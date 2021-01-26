إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: طريق التعافي طويلة أمام البنوك الإماراتية

ولكن الوكالة تعتقد بأن صدمات العام 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الدولة. وترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالدولار الأمريكي) سيعود إلى مستويات العام 2019 بحلول العام 2023، حيث من المرجح أن تظل القطاعات الرئيسية مثل العقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال الأشهر 12 المقبلة.

هدف الجهات المعنية تطعيم 50% من السكان مع حلول نهاية الربع الأول من العام 2021 أمر إيجابي، ولكن حدوث موجات جديدة من العدوى والطفرات يشكل مخاطر كبيرة.

وتتوقع الوكالة تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك مع بدء ظهور نتائج صدمات العام 2020 ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتسهيلات التي أعلن عنها للتخفيف من آثار الجائحة بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام 2021. ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في العام 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك. من المتوقع أن تواصل هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، والدعم الحكومي المتوقع، دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في العام 2021.

نظراتنا المستقبلية لجميع البنوك التي نصنفها في دولة الإمارات العربية المتحدة سلبية، نظراً للضعف الحالي في الظروف التشغيلية. قد نقوم بتعديل نظراتنا المستقبلية إلى مستقرة في حال بقي تراجع جودة الأصول ضمن توقعات السيناريو الأساسي لدينا، وحافظت البنوك على هوامش رأس مال قوية، وتراجعت المخاطر المتعقلة بالظروف التشغيلية. بالمقابل، قد نقوم بخفض التصنيفات الائتمانية للبنوك في حال تراجع جودة الأصول لديهم بشكل ملحوظ وحدوث المزيد من التدهور في الظروف التشغيلية.