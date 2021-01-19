بي باي تكشف عن آراء توجهات المستهلكين في دولة الإمارات

أصدرت شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، النسخة الأولى من دراستها المسحية لتسلط الضوء على مشهد طرق دفع المستهلكين في دولة الإمارات. جدير بالذكر أن الدراسة أجريت بالتعاون مع شركة Kantar. وتضمنت عينات متنوعة من المستهلكين في دولة الإمارات تقييم مواقفهم تجاه معاملات الإنفاق والادخار وطرق الدفع في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

هذا وكشفت الدراسة المسحية عن أن أعداد الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية – ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الحساب المصرفي – قد تقلص في دولة الإمارات. إذ تستخدم الغالبية العظمى من المشاركين (94٪) المنتجات أو الخدمات المصرفية بشكل ما. وقد انخفض هذا بشكل طفيف إلى 87٪ بين الفئات ذات الدخل المنخفض والذين يقل دخلهم الشهري عن 5000 درهم شهرياً.

وفقًا للدراسة،فقد تحول غالبية المستهلكين إلى المدفوعات غير النقدية كخيار أكثر صحة وأمانًا في ظل تفشي الجائحة.

واشارات الدراسة؛ بأن نسبة الإنفاق الشهري على البقالة (20٪) من الدخل الأساسي، و(15٪) على إيجار المنزل، و (11٪) على الخدمات و(9٪) على تناول الطعام في الخارج، كما كشفت الدراسة عن أن الطرق غير النقدية كانت إلى حد بعيد الخيار المفضل لدفع هذه النفقات الرئيسية؛ فقد استخدم 72٪ من المشاركين أساليب غير نقدية في معاملات الدفع في البقالة، و74٪ للخدمات و 72٪ لتناول الطعام بالخارج. ومع ذلك، شكلت تكاليف السكن استثناءً خاصاً ، حيث دفع أكثر من نصف المشاركين (55٪) إيجارهم نقداً.

يشار إلى أن الوعي والإلمام بمحافظ الهاتف المحمول كان مرتفعًا عبر شرائح مختلفة من المشاركين. في الواقع، فقد استخدم أكثر من النصف (55٪) محافظ الهاتف المحمول عدة مرات؛ في حين أشاد المستهلكون إلى سهولة الوصول والراحة والتحويل السريع كأسباب رئيسية لاستخدام محافظ الهاتف المحمول.

في هذا الشأن، قيمت الدراسة أيضًا تعليقات المشاركين حول تطبيق PayBy؛ حيث نال التطبيق على استحسان كبير(98٪). في حين أن ما يقرب من ثلث المشاركين (31٪) أشادوا أيضاً بالتطبيق ودوره في تعزيز المدفوعات بدون تماس. وثمة شئ آخر أثار إعجاب وتقدير المستجبين ألا وهو التحويل المجاني من فرد إلى آخر (P2P) عبر دولة الإمارات؛ لا سيما أن ما يقرب من نصف المشاركين من الجنسيىة الهندية (47٪) يعجبهم هذه الميزة أكثر. أما بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل المرتفع ، فقد كانت التحويلات من فرد إلى آخر تحظى بالتقدير تقريبًا مثل تسهيلات الائتمان الأصغر (من 500 درهم إماراتي إلى 5000 درهم إماراتي) عبر طريق تطبيق PayBy.

وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى التحول إلى مجتمع غير نقدي وزيادة الشمولية المالية، هناك سببان رئيسيان تجعل الأفراد تستخدم الدفع النقدي حتى الآن؛ حيث قال نصف المشاركين إنهم دائمًا يحملون النقود؛ إلى جانب أن الدفع النقدي يمكن الأفراد من التفاوض للحصول على أفضل سعر وتخفيضات أكثر، وذلك وفقاً الدراسة.

في هذا الشأن، تسلط الدراسة الضوء على التغيرات الجذرية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 على مشهد المدفوعات في الشرق الأوسط؛ حيث تم تحويل المدفوعات النقدية إلى المدفوعات من دون تماس عن طريق البطاقات والمحافظ المحمولة. ولمواكبة الوضع الطبيعي الجديد، لن يكون أمام الشركات من جميع المستويات خيار سوى التحول إلى الرقمنة بسرعة، للاستجابة لطلبات المستهلكين.