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Posted inمصارف (بنوك)

العراق: بنك الرافدين يقدم تمويلا للمشاريع الاستثمارية

أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض لبناء وإنشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق: بنك الرافدين يقدم تمويلا للمشاريع الاستثمارية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أصدره المكتب الإعلامي للمصرف  إنه “تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض”.

وتابع البيان أن “المصرف دعا المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم الى زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض وخدمة للصالح العام” .

يذكر أن مصرف الرافدين أكد أن مبادرة النافذة الواحدة هدفها تمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد وبسقوف مالية مفتوحة .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد إنه “تماشيا مع سياسة وخطة المصرف الهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تفعيل القطاع الخاص والنشاطات والفرص الاستثمارية وبتوجيه من وزارة المالية لدعم الاستثمار فقد تقرر اطلاق مبادرة النافذة الواحدة لتعزيز القطاع الاستثماري في العراق “.

مشيرا الى ان” هذه المبادرة تقوم على اساس تسهيل وتبسيط اجراءات الشركات والمستثمرين وانجاز المعاملة في وقت وبسرعة قياسية بعيدا عن الروتين وحلقات الترهل الزائدة التي تتطلب اكتمالها لايام معدودة وذلك عبر انشاء غرفة موحدة من الاقسام المعنية والمناطه لها مهمة الاستثمار يكون هدفها الانتهاء من معاملة المستثمر ومنحه القرض بكل سهولة وانسيابية”.

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