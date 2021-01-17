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Posted inمصارف (بنوك)

الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة هيمنة الدولار

تحذر بروكسل من مخاطر اعتماد الأسواق العالمية بشدة على الدولار مما يعزز انكشاف أوروبا على العقوبات الأمريكية فضلا عن مخاطر مالية أخرى، في تحد لهيمنة الدولار قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة هيمنة الدولار

نقلت فايننشال تايمز في تقرير لها عن مصادر في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاربة “هيمنة الدولار” في الأسواق العالمية.

وأشارت الصحيفة أن مسودة إحدى الوثائق حول السياسة المالية التي اطلعت عليها تؤكد أن الأسواق المالية العالمية تعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي مما يعزز انكشاف أوروبا على العقوبات الأمريكية فضلا عن مخاطر مالية أخرى”، ويأتي توقيت النقاش حول هذه المسألة قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن”.
وأكدت الصحيفة أن “الوثيقة تظهر مدى إحباط الأوروبيين مما قام به ترامب ومن الصعوبات التي واجهها الاتحاد الأوروبي بعد أن أعاد ترامب العقوبات ضد إيران، وكذلك عن الحاجة إلى حماية البلدان من عواقب الاستخدام غير القانوني خارج الحدود الإقليمية لمثل هذه التدابير التي تظهر ضعف استقلالية الاتحاد الأوروبي عن السياسة الأمريكية حتى بعد رحيل ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوربي إن الأمر يرتبط بمكانة أوروبا ونفوذها الذي يجب أن يتناسب مع قوتها المالية والاقتصادية في العالم حيث كانت لسياسات ترامب حول إيران تبعات مباشرة على البنية التحتية الموجودة ي أوروبا مثل نظام وسيف ونظام يورو كلير وكلير ستريم لتسوية معاملات الأوراق المالية.

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