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البنك البحريني إيه بي سي يتفق على الاستحواذ على بنك بلوم مصر

بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني يوقع اتفاقية للاستحواذ على بلوم مصر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
البنك البحريني إيه بي سي يتفق على الاستحواذ على بنك بلوم مصر

أعلن بنك “المؤسسة العربية المصرفية” (إيه بي سي) عن توقيع اتفاقية مع بنك لبنان والمهجر (بنك بلوم لبنان) أمس الأول الجمعة للاستحواذ على حصته البالغة 4ر99% في بنك بلوم مصر.

واشار بنك المؤسسة العربية، في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن عملية إتمام الاستحواذ لا تزال خاضعة إلى عدد من الشروط والموافقات من الجهات الرقابية في البحرين ومصر ولبنان.

وستستكمل عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2021، و سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب بحسب البيان.

ويبلغ المبلغ المعروض من قبل البنك للاستحواذ على 100% من بنك بلوم مصر قيمة 7ر6 مليار جنيه مصري (428 مليون دولار).

يذكر أن البنك إيه بي سي يعمل في مصر من خلال 27 فرعاً،  وسيسهم استحواذه على بنك بلوم مصر في تعزيز مكانته في السوق المصرية.

 

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