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Posted inمصارف (بنوك)

إلغاء صفقة فيزا للاستحواذ على شركة بليد للمدفوعات المالية الرقمية

شركة فيزا العملاقة في مجال المدفوعات كانت تنوي شراء شركة بليد Plaid الناشئة في وادي السيليكون وذلك بقيمة 5.3 مليار دولار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إلغاء صفقة فيزا للاستحواذ على شركة بليد للمدفوعات المالية الرقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تراجع فيزا عن الصفقة بعد رفع  قسم مكافحة الاحتكار دعوى لمنع الصفقة بدواعي المحافظة على أسس المنافسة.

 ورفعت الوزارة دعوى مدنية لمكافحة الاحتكار في 5 نوفمبر 2020 ، لإيقاف الاندماج بالاستناد إلى أن فيزا هي شركة تهيمن على عمليات الدفع عبر الإنترنت ، وتفرض على المستهلكين والتجار مليارات الدولارات كرسوم كل عام لمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت.

وتعمل شركة بليد ، وهي شركة ناجحة في مجال التكنولوجيا المالية ، على تطوير منصة مدفوعات تنافس احتكار فيزا لحسم المدفوعات على الإنترنت. وفقًا للشكوى ، كانت الصفقة ستمكّن فيزا من القضاء على هذا التهديد التنافسي لأعمال منافستها المباشرة عبر الإنترنت قبل أن تتاح لـ بليد فرصة للنجاح ، وبالتالي تعزيز احتكارها أو الحفاظ عليه. كان من المقرر النظر في القضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في 28 يونيو 2021. لكن فيزا وبليد قررتا  إنهاء اتفاقية الاندماج .

وبرزت بليد بخدمتها المالية لتتيح للشركات الناشئة الاتصال بحسابات المستخدمين المصرفية، وهو أمر شائع بين مطوري التقنيات والأدوات المالية، لكن الشخص العادي الذي يتفاعل معه لن يتعرف على الإسم.

وكانت هناك شكاوى من عملاء تطبيق شراء الأسهم روبن هود بالزعم أن بليد تستغل اطلاعها على بياناتهم لتجميعها.

من بين عملاء المنصة البارزين تطبيق فينمو للدفع وتطبيقات روبن هود وكوين بيز وجيميني. وهناك دعاوى ضده وتتهمها بالدخول خلسة لبيانات المستخدمين لنسخها وحفظها لديها لتجمع بيانات قيمة عنهم مثل سجل الصففقات والقروض وتبيعها لأطراف ثالثة بحس بما زعمه بنك أمريكي ساق ذلك في دفوع الدعوى ضدها.

 

وتزعم منصة بليد أن من بين كل 4 أشخاص لديهم حسابات بنكية في الولايات المتحدة، هناك شخص واحد يعتمد الخدمات المالية الرقمية من خلال الشركة، وقد كانت فيزا وخصمها ماستر كارد من أوائل المستثمرين في الشركة الناشئة إلى جانب ذراعي الاستثمار المخاطر في سيتي وأمريكان إكسبريس، وكانت منصة جولدمان ساكس –المستثمر المبكر في الشركة- المستشار الحصري للصفقة.

 

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