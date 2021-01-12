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Posted inمصارف (بنوك)

السعودية: إصدار قواعد ترخيص وممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

البنك المركزي السعودي “ساما” يصدر قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: إصدار قواعد ترخيص وممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين والتي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود “ساما” الرامية إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding) وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.

حيث يسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.

وبين أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ (5,000,000) ريال مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق. مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمُهتمين حيالها تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.

وختاما يدعو البنك المركزي المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط عبر موقعه الإلكتروني.

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