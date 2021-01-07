بنك أبوظبي الأول يُصدر صكوكاً بـ500 مليون دولار

بلومبيرغ/ باشر بنك أبوظبي الأول، اليوم الخميس، تسويق صكوك مقومة بالدولار، بعد أيام قليلة من إصدار منافسه بنك الإمارات دبي الوطني سنداتٍ دولارية. تبلغ قيمة الصكوك 500 مليون دولار،وهي لأجل 5 سنوات، وتمَّ تحديد السعر الأولي الاسترشادي ما بين 100 و105 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، وفقاً لمصدر مطَّلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية الأمر. ومن المتوقَّع إغلاق بيع الديون غير المضمونة اليوم الخميس.

وضمّّت لائحة مديري البيع المشتركين لعملية إصدار الصكوك: بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بيتك كابيتال، الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد.

وتنضمُّ البنوك الخليجية إلى موجة الاقتراض العالمي بعد انهيار العائدات بموازاة حزم تحفيز غير مسبوقة من قبل الحكومات لإبقاء الاقتصادات صامدة خلال جائحة فيروس كورونا. إذ جمع بنك الإمارات دبي الوطني 750 مليون دولار هذا الأسبوع في أول إصدار لسندات دولارية بالشرق الأوسط لعام 2021.

وتتوقَّع مؤسسة “فرانكلين تمبلتون” للاستثمار أن تصدر الحكومات والشركات في الخليج سنداتٍ وصكوكاً إسلاميةً بحوالي 120 مليار دولار في 2021، بالمقارنة مع رقم قياسي، بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.