بنك المشرق يخطط لنقل نصف موظفيه خارج الإمارات

بلومبيرغ-متابعات/ يخطط بنك المشرق، ثالث أكبر بنك في دبي، لنقل ما يقرب من نصف موظفيه إلى مواقع أرخص والسماح لقسم آخر من الموظفين بالعمل من المنزل، كجزء من عملية إعادة تنظيم تمكّن من تخفيض عدد موظفيه في الإمارات، وفقاً لمصادر مطلعة.

وبحسب تلك المصادر، فإن أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في الإمارات قد أخطر موظفيه هذا الأسبوع بأنه سينقل وظائفه إلى مواقع أُخرى تشمل الهند أو مصر أو باكستان. حيث بلغ عدد موظفي البنك والشركات التابعة له حوالي 5000 شخص، بحسب بيانات سبتمبر 2019.

وصرحت هذه المصادر لـبلومبيرغ، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية بعد، أن بنك المشرق سيلغي أيضاً عدد كبير من المناصب الحالية، وسيخلق أخرى جديدة للموظفين الذين ينتقلون إلى ما يسميه “مراكز التميز”. ولم يرد البنك على الفور على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وتعكس هذه الخطوة تحولاً من قبل الشركات المالية التي تتطلع إلى إنشاء مراكز لها في مواقع منخفضة التكلفة بعد أن غيّرت جائحة كوفيد-19 أسلوب ومكان عمل الناس. ففي الولايات المتحدة، قامت شركات مثل “غولدمان ساكس” و “إيليوت مانجمنت” بنقل مواقع عملها إلى خارج نيويورك وأقامت لنفسها مراكز في فلوريدا.

وخفضت البنوك في جميع أنحاء العالم الآلاف من الوظائف كأسرع وسائل خفض التكاليف للتغلب على الانكماش الاقتصادي والتكيف مع الانتقال إلى الخدمات الرقمية. واضطرت البنوك في الاقتصادات التي يهيمن عليها المغتربون في الخليج إلى التعامل مع فترة من انخفاض أسعار النفط وضعف الربحية.

وقامت العديد من البنوك حول العالم بتخفيض آلاف الوظائف في سعي منها لخفض التكاليف بصدد التغلب على الانكماش الاقتصادي والتكيف مع التحول نحو الخدمات الرقمية. وعلاوة على ذلك، اضطرت البنوك العاملة في اقتصادات الخليج التي يهيمن عليها الأجانب المغتربون أن تتعامل مع فترة من انخفاض أسعار النفط وانخفاض الربحية.