شراكة بين “اتصالات ديجيتال” و “أبوظبي الأول” لتطبيق مشروع المباني الذكية

دبي/ أعلن كلاً من “اتصالات ديجيتال” وبنك أبوظبي الأول اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف لتزويد البنك بنظام المباني الذكية Smart Building المدعم بتقنية إنترنت الأشياء والمرتكز على السحابة. وبموجب هذه الشراكة، يزود هذا النظام بنك أبوظبي الأول بإمكانية الحصول على الخدمات وسهولة إدارتها في أي وقت ومكان وذلك لمختلف العمليات والخدمات التي يقدمها بنك أبوظبي الأول.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها التطبيق الشامل لنظام إدارة المباني الذكية بتقنية إنترنت الأشياء في أي من مصارف الدولة. وسيتم تطبيق هذا النظام في كافة المباني ومراكز البيانات التابعة لبنك أبوظبي الأول، حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات البنك من خلال ربط النظام الحالي بمنصة إنترنت الأشياء المتطورة التي أسستها “اتصالات” وتستضيفها على خدماتها السحابية. وتضم هذه المنصة مجموعة متطورة من التطبيقات والتنبيهات، وأنظمة استكشاف الأعطال، والتحليلات الاستباقية، وغرف المتابعة المركزية.

وفي سياق تعليقه على هذه الشراكة، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في “مجموعة اتصالات”: “من خلال استخدام منصة المباني الذكية بتقنية إنترنت الأشياء المرتكزة على الخدمات السحابية، يمكن تحقيق الدمج الكامل لكافة الأصول والأنظمة التابعة لمنشآت بنك أبوظبي الأول ضمن منصة واحدة، وتوفير الدخول السهل والآمن في أي وقت ومكان ولمختلف العمليات التابعة للبنك. وتساهم هذه المنصة في تحقيق الكفاءة في الصيانة والعمليات، والحد من التكاليف ذات الصلة إذ يمكن إدارتها من قبل فريق مكون من المهندسين والمختصين بالطاقة لدى مركز التحكم المدعم بتقنية إنترنت الأشياء في ’اتصالات‘ والذي يعمل على مدار الساعة.”

وغالباً ما تمتلك المصارف العديد من المباني وتدير الأفرع في مختلف أنحاء الدولة مما يتطلب التركيز على إدارة المنشآت والصيانة والعمليات. وانطلاقاً من ذلك، توفر “اتصالات ديجيتال” الحلول العمرانية الذكية ومنصة إنترنت الأشياء التي تتيح التحليلات المتقدمة والاستباقية والرؤى الضرورية حول عمليات إدارة المباني بما يؤدي إلى منشآت ذكية بالكامل.