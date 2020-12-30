بيتكوين تقفز إلى مستوى 28 ألف دولار وتوقعات بأن تنافس الذهب

وصل سعر بيتكوين اليوم إلى 28599.99 دولار لتصل مكاسبها هذا العام إلى ما يزيد على 295%، فيما تلفت صحيفة الغارديان إلى أن استثمارات المؤسسات بهه العملة ساعدت على ارتفاعها بمعدل 47% في شهر ديسمبر الجاري مع تراجع الاهتمام بالدولار الأمريكي.

وساهم ذلك بتحقيق عملة بيتكوين في ديسمبر مكاسب شهرية غير مسبوقة منذ شهر مايو 2019.

وأدت المخاوف من تسبب حزم التحفيز الحكومية الأمريكية بسبب جائحة الفيروس التاجي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة ، وتوقعات أن يجري تمرير حزمة تحفيز أكبر بمجرد أن يحل جو بايدن محل دونالد ترامب كرئيس.

وانخفض الدولار يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018 ، عند قياسه مقابل سلة من العملات. وتتعرض العملة الأمريكية لضغوط مع انتقال المستثمرين إلى الأصول الأكثر خطورة ، والمراهنة على انتعاش اقتصادي قوي العام المقبل مع طرح لقاحات فيروس كورونا، فيما تمت الموافقة على اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا في المملكة المتحدة يوم الأربعاء.

تم تعزيز عملة بيتكوين أيضًا من خلال عوامل عديدة منها التوقعات بأنها ستصبح طريقة دفع أكثر شيوعًا. وقد أطلقت خدمة مدفوعات الإنترنت باي بال PayPal خدمة تداول العملات المشفرة على منصتها ، وبحسب ما ورد يمثل ما اشترته باي بال ما يقرب من 70٪ من تداولات عملات البيتكوين الجديدة كما كشف عدد من مديري صناديق التحوط هذا العام أنهم استثمروا في العملة المشفرة.

وتكاد أن تصبح بيتكوين بديلا للذهب ضمن الملاذات الآمنة و انخفض الذهب وهو الاستثمار التقليدي في وقت عدم اليقين ، منذ أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 2000 دولار للأوقية في أغسطس ، واستقر الآن عند 1879 دولارًا للأوقية. ويشير تقرير الغارديان أن بعض المحللين يتوقعون أن يتنافس الذهب وعملة البيتكوين على الهيمنة على الوجهات الاستثمارية الآمنة العام المقبل.