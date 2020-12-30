المركزي البحريني يطالب البنوك بتمديد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية

رويترز/ طالب المصرف المركزي في البحرين البنوك وشركات التمويل بتمديد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية اعتباراً من يناير كانون الثاني، إذ يتحرك البنك للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الشركات والأفراد.

وفي تعميم أصدره المركزي البحريني، أمس الثلاثاء، قال إنه ينبغي على البنوك الإبقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض. وذكر المركزي أنه سيعيد تقييم الحاجة لاستمرار تلك الإجراءات التيسيرية في 2021.

وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر في شهر مارس الماضي تعميماً يحث فيه البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وتسعى البنوك المركزية في الخليج إلى حماية الشركات من تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر إجراءات التحفيز مثل إرجاء مدفوعات الديون.

وهذا الشهر، ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية إن البنوك في المنطقة ستشهد المزيد من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لإرجاء سداد القروض ومرونة من جانب الجهات التنظيمية تجاه تسجيل البنوك لمخصصات خفض القيمة.