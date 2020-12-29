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Posted inمصارف (بنوك)

“كابيتال بنك” الأردني يستحوذ على أصول لـ “بنك عودة” في العراق والأردن

اتفق الطرفان على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة، التي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"كابيتال بنك" الأردني يستحوذ على أصول لـ "بنك عودة" في العراق والأردن

روتيرز/ أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “كابيتال بنك” الأردنية أن البنك أتم اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع “بنك عودة” اللبناني في ​العراق​ والأردن، في مسعى لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، باسم السالم، إن كلا الطرفين اتفقا على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة، التي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق.

وأضاف السالم: “تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق”.

وسترفع أصول مجموعة “كابيتال بنك”، التي مقرها عمّان، بنحو الثلث، إلى حوالي 3.7 مليار دينار أردني (5.23 مليار دولار). وستتجاوز حقوق المساهمين 400 مليون دينار.

وتوسع بنك “عودة” في الأردن والعراق في إطار مسعى إقليمي قوي قبل أن تعصف بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت فروعه بحالة من الشلل، مما دفع بعضا منها إلى بيع أصول.

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