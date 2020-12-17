توسع عمليات بنك أبوظبي الأول لتشمل أندونيسيا

أعلن بنك أبوظبي الأول عن توسعة شبكة مكاتبه العالمية في آسيا مع افتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ويعمل بنك أبوظبي الأول-إندونيسيا على تسهيل التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وآسيا. وسيدعم المكتب التمثيلي مصالح عملاء بنك أبوظبي الأول في إندونيسيا من خلال تسهيل التواصل بين الأسواق وتقديم الخدمات الاستشارية والمعلومات الدقيقة والشاملة عن السوق، بالتزامن مع تعزيز العلاقات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص والبنوك في إندونيسيا.

كما يعمل المكتب على تفعيل التواصل بين نخبة العملاء من الشركات والمؤسسات المالية في إندونيسيا، والتي تتطلع إلى توسعة نطاق أعمالها التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، بالإضافة إلى تسهيل المبادرات الاستراتيجية وعقد الشراكات بين الحكومات.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: “يمثل افتتاح مكتبنا التمثيلي الجديد في جاكرتا رافداً قوياً لاستراتيجية النمو الدولية للمجموعة، وسيقدم دعمه لعملائنا وسيعزز التجارة الدولية على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وتمتلك إندونيسيا الاقتصاد الأكبر على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وتعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لمنطقتنا، الأمر الذي رسخ مكانتها بين الوجهات الاستثمارية الإماراتية المفضلة في الخارج، لكونها تتمتع بمقومات نمو كبيرة مستقبلاً. وسيعمل بنك أبوظبي الأول من خلال المكتب التمثيلي الجديد على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين الطرفين”.

وسيقوم المكتب الجديد الذى تم تعيين والشالافاه صالح رئيسا له بدعم أعمال البنك في فرع سنغافورة أيضاً، والذي يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية عالمية المستوى للعملاء في مناطق آسيا المحيط الهادئ بحسب وكالة الانباء الاماراتية وام.