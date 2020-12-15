دبي: إحالة وكالة عالمية للنيابة العامة لنشر أخبار غير صحيحة

ونشرت الوكالة العالمية من خلال موقعها الإلكتروني أخبارا تتعلق باحتمال قيام بعض البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المرخصة من قبل الهيئة بالاندماج.

كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أحالت شخصين بسبب مخالفة القوانين. وقالت في تعميم إنها أحالت الشخص الأول للنيابة بسبب قيامه بتزوير مستندات منسوب صدورها إلى إحدى الشركات المدرجة واستخدام شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية في تلك المستندات.

وأوضحت أنها أحالت الشخص الثاني بسبب قيامه بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون الحصول على ترخيص من الهيئة بحسب ما نقلته صحيفة البيان.

قبل أن تستثمر تأكد من الجهة التي تريد الاستثمار فيها#استثمار_واعد_بخليج_واحد pic.twitter.com/WTrduTfYp4 — SCA UAE (@sca_uae) December 14, 2020