السعودية، بنك التنمية الاجتماعية يقدم الخِدْمات المالية لمشتركي منتج زود

Воскресенье 1442/4/28 – 2020/12/13

الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع القطاع المصرفي ، لتقديم الخِدْمات المالية الادخارية لمشتركي منتج زود الادخاري.

وتهدف الاتفاقية مع بنكيّ الجزيرة والبنك السعودي الفرنسي لتقديم الخِدْمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له.

وقعنا اتفاقية تعاون مع بنكيّ الجزيرة ، والسعودي الفرنسي لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمنتج "زود"#منتج_زود الادخاري تجاوز عدد مشتركيه ٧١ألف مشترك حتى الآن ، فاق مجموع مدخراتهم ٢٠٠ مليون ريال .#الادخار_نمط_حياة pic.twitter.com/3MEDBUXXvh — بنك التنمية الاجتماعية (@SDB_sa) December 13, 2020

ويعد منتج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018 تزامناً مع يوم الادخار العالمي 31 أكتوبر ، سعياً على تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030 برفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها 6% إلى 10% ، حيث يأتي البرنامج كأحد مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ، بالإضافة إلى تحقيق الركائز الأساسية للبنك من خلال تشجيع نمو الادخار، وتحسين الثقافة المالية، والادخار الأسري، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تساعد على تعزيز الوعي المالي.

ويتميز البرنامج بتقديم حافز نقدي شهري يصل إلى 20% ، ومرونة كاملة في إدارة المدخرات ، وقد لاقى المنتج إقبالاً من قبل عملاء التمويل الاجتماعي وكذلك الأسر المنتجة ، تجاوز عدد مشتركيه 71 ألف مشترك ، فاقت مجموع مدخراتهم 200 مليون ريال