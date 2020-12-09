محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inمصارف (بنوك)

مليار دولار يخصصها بنك استثماري في دبي لمشاريع بناء في الشرق الأوسط وأفريقيا

استكشاف فرص التمويل والاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال شراكة بين أبيك وشركة الخدمات المالية الإسلامية العالمية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مليار دولار يخصصها بنك استثماري في دبي لمشاريع بناء في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت أبيك اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات المالية الإسلامية العالمية (GIFS)، ومقرها دبي والمتخصصة في تقديم التمويل والاستثمارات لمشاريع البنية التحتية والحكومية وصفقات شراء الأسهم الخاصة. وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة ABiQ على الاستفادة من قاعدة بياناتها الواسعة لمساعدة شركة الخدمات المالية الإسلامية العالمية على تحديد فرص الاستثمار والتمويل.

تعمل شركة ABiQ على تحديد ومراقبة فرص الاستثمار في مجموعة من المشاريع القائمة حالياً في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط يصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من  4  تريليون دولار أمريكي بما في ذلك بعض المعلومات الهامة المتعلقة بأصحاب الأعمال وصناع القرار الرئيسيين. ومن خلال قدراتها التحليلية، تعمل ABiQ على تطوير قاعدة بيانات تتضمن أفضل المطورين والمقاولين والاستشاريين في جميع القطاعات والأسواق في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يساعد على تقليل المخاطر خلال مرحلة التطوير.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال إيميل راديمير، المدير العام، ABiQ: “تعتبر هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً سيُسهم  في توفير فرص الاستثمار للمشاريع القادمة. لقد عملنا منذ فترة طويلة على تكريس خبراتنا والاستثمار في تطوير محتوى يتسم الموثوقية والدقة فضلاً عن تعزيز القدرات التحليلية لمنصتنا لتمكين مشتركينا من تحقيق الاستفادة القصوى منها. أصبح بإمكاننا حالياً تحديد المشاريع المستدامة والقابلة للتطبيق، سواء الحكومية أو الخاصة، فضلاً عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين التمويل اللازم.”

من جهته، قال مفتي إسماعيل ديساي، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية الإسلامية العالمية: “نمتلك سجلاً حافلاً من النجاحات وتوفير أكثر من 4.3 مليار دولار من الاستثمارات والتمويلات للعديد من المشاريع الرئيسية في القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. من خلال هذه الاتفاقية، سيكون بمقدورنا العمل مع ABiQ لتحديد فرص التمويل والاستثمار.”

 

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