محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inمصارف (بنوك)

البنك المركزي السعودي :تمديد مدة تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م

البنك المركزي السعودي يعلن تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م

محرر في الموقع by محرر في الموقع
البنك المركزي السعودي :تمديد مدة تأجيل الدفعات حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات – أحد برامج “ساما” لدعم تمويل القطاع الخاص – لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021م؛ وذلك استمراراً في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

كما تأتي هذه الخطوة، انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة “أيدها الله” المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77,3 مليار ريال.

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