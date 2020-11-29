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Posted inمصارف (بنوك)

اكتشاف شركة سويسرية زودت أكبر بنوك سويسرا بأجهزة مخترقة من الاستخبارات الأمريكية

كشف تقرير صحفي تلقي العديد من الشركات السويسرية أجهزة تم التلاعب بها من قبل شركة تشفير سويسرية -أومني سيك Omnisec- عملت مع الاستخبارات الأمريكية لتأمين سبل التجسس على الأجهزة التي اشترتها شركات منها بنوك مثل يوبي إس أكبر بنك في سويسرا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
اكتشاف شركة سويسرية زودت أكبر بنوك سويسرا بأجهزة مخترقة من الاستخبارات الأمريكية

كشف تقرير للتلفزيون السويسري -SRF- عن شركة سويسرية ثانية تعمل مع الاستخبارات الأمريكية بدس وسائل اختراق لمنتجاتها.

وتستخدم العديد من الشركات السويسرية أجهزة تم التلاعب بها من أومني سيك Omnisec ، بما في ذلك بنك يو بي إس أكبر بنك في سويسرا ، UBS. 

ووفقًا لمصادر  التلفزيون السويسري العمومي (SRF)، فإن شركة اومنيسك القابضة (Omnisec AG) السويسرية لها علاقات مع أجهزة المخابرات الأمريكية. ويأتي هذا بعد أن كشف تحقيق لقناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية (SRF) وقناة التلفزيون الألماني (ZDF) وصحيفة واشنطن بوست في فبراير أن شركة كريبتو “Crypto AG” التي تتخذ من تسوغ مقراً لها كانت منصة لإطلاق عمليات تجسس دولية ضخمة قادتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدعم من وكالة الاستخبارات الألمانية .وكانت اومنيسك أحد أكبر منافسي شركة كريبتو.

عالم التشفير والأستاذ السويسري أولي ماورر، الذي عمل مستشارًا لشركة اومنيسك لسنوات، أخبر التلفزيون السويسري أن أجهزة المخابرات الأمريكية (وكالة الأمن القومي) اتصلت بشركة اومنيسك في عام 1987 من خلاله.

وفي فبراير الماضي أحدث نبأ تورط شركة كريبتو إي جي باستخدام أجهزتها للتجسس  صدمة في عشرات الدول بما فيها الحليفة للولايات المتحدة مثل اسبانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول عربية عديدة، التي استخدمت أجهزتها. وبرز بين القادة العرب الذين تعرضت اتصالاتهم للتنصت كل من أنور السادات ومعمر القذافي حيث كانت كل اتصالات السادات خلال مباحثات السلام مع الولايات المتحدة وإسرائيل خاضعة للمراقبة الأمريكية.

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