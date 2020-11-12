10 مليارات دولار يحفظها اللبنانيون في المنزل مع تلاشي الثقة بالبنوك

طوني عاقلة- أريبيان بزنس: ارتفعت العملة المتداولة خارج البنك المركزي بنسبة 142 بالمئة في العام حتى تاريخه إلى 16.96 مليار دولار، وقال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي إن من المفهوم أن نحو عشرة مليارات دولار ستبقى في المنازل مع استمرار تدني الثقة في بنوك البلاد.

وكشف سلامة عن قيمة تلك الأموال حيث كرر تحذيراته من أن أي بنك يفشل في زيادة رأسماله بنسبة 20 بالمئة بنهاية فبراير 2021 سيتم الاستحواذ عليه.

وقال خلال لقاء مع جمعية المودعين في لبنان إن الوقت قد حان للمصارف والمساهمين “لتحمل مسؤولياتهم من خلال إعادة تشكيل التزاماتهم”.

ويخطط لبنان لإدخال عملة رقمية العام المقبل لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي والانتقال إلى نظام غير نقدي.

وقال سلامة: “بالنسبة لعرض النقود في السوق اللبنانية ، يقدر أن هناك 10 مليارات دولار مخزنة داخل المنازل ، الأمر الذي يتطلب إنشاء آلية تنظيمية جديدة لاستعادة الثقة في البنوك ، بما في ذلك إعداد مشروع العملة الرقمية اللبنانية في 2021 ، والذي سيساعد في تطبيق نظام غير نقدي يسمح للسوق النقدي بالتحرك محليًا وخارجيًا “.

ارتفعت العملات المتداولة خارج البنك المركزي بنسبة 142 في المائة خلال العام حتى الآن إلى 16.96 مليار دولار ، مدفوعة بخوف المودعين من أن أموالهم قد تكون عالقة في القطاع المصرفي حيث أصبح لبنان تدريجياً اقتصاداً نقدياً ، مع “قبول النقد فقط” أصبح الاتجاه الجديد لمعظم التجار اللبنانيين.

وبخصوص استخدام احتياطي الذهب ، شدد المحافظ: “لبنان ليس لديه أي موارد طبيعية وعلينا الحفاظ على الذهب لأنه أصل يمكن تصفيته في الأسواق الخارجية إذا واجهنا أزمة مصيرية “.

وسجل احتياطي لبنان من الذهب زيادة بنسبة 24 بالمئة إلى 17.28 مليار دولار في أكتوبر ، بحسب آخر أرقام البنك المركزي.

وأضاف المحافظ: “لبنان ليس دولة مفلسة ، لكن القطاع المالي يعاني من تداعيات الأزمة الإقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها ، إضافة إلى استهدافه لمدة ثلاث سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط على الانقسامات الإقليمية. وقد انعكست السنوات الخمس الماضية في أسعار الصرف الوطنية.”