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Posted inمصارف (بنوك)

الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً مقابل العملات الأجنبية

سجلت الليرة التركية اليوم الجمعة، تراجعاً تاريخياً مقابل العملات الأجنبية الرئيسة، بعد إعلان البنك المركزي أمس الخميس عن خفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع ليصبح 16 في المئة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً مقابل العملات الأجنبية
الليرة التركية تسجل تراجعاً تاريخياً مقابل العملات الأجنبية

وقالت وكالة الأناضولالتركية للأنباء، إن سعر الليرة انخفض ليصبح 9.6 مقابل الدولار الأميركي الواحد، وذلك بعدما وصلت أسعار صرف العملة التركية عند الساعة 09:30  بالتوقيت المحلي 30:06  بتوقيت غرينتش إلى 9.5 ليرات مقابل الدولار و 11.08 ليرات مقابل اليورو.

وتواصل الليرة التركية بذلك التراجع في قيمتها، بعد إعلان البنك المركزي بشأن خفض سعر الفائدة حيث سجلت العملة انخفاضا عقب بيان لجنة السياسات النقدية بالبنك أمس إلى 47ر9 ليرات مقابل الدولار و11 ليرة مقابل اليورو.

كما تراجعت العملة التركية خلال تعاملات اليوم، بسبب تضررها من توقعات بنك «جي بي مورغان» التي رجح فيها ارتفاع التضخم بشكل حاد في تركيا، حيث من المتوقع استقرار التضخم في تركيا عند 19.9 في المئة هذا العام وعند 16.4 في المئة في العام المقبل.

كما توقع  «جي بي مورغان» بأن يخفض البنك المركزي التركي الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إضافية خلال نوفمبر المقبل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على تداولات الليرة التركية.

وخسرت الليرة 20 في المئة من قيمتها هذا العام، وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية رغم ارتفاع التضخم إلى حوالي 20 في المئة.

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