كيف تكسب رائدات الأعمال السباق الرقمي

تسببت جائحة كوفيد 19 بتسريع التحول الرقمي لكن كانت الثقة أصلا مرتفعة في أسواق معينة ، وكانت رائدات الأعمال يتفوقن على أقرانهن من الرجال في الساحة الرقمية ، بحسب ما يؤكده جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في عملاق شركات الدفع ماستركارد.

قال خليل لأريبيان بزنس: “إن 91 بالمائة من صاحبات الأعمال ورائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديهن بالفعل وجود رقمي أو هوية لأعمالهن ، مقارنة بـ 68 بالمائة فقط من نظرائهن من الرجال” بضور نتائج دراسة أجرتها ماستركارد ونشرتها بعنوان مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والمنطقة..

“أما بما يتعلق بالبصمة الرقمية ، تمتلك 71 في المائة من الشركات التي تديرها سيدات موقعًا إلكترونيًا لشركاتهن ، و 55 في المائة لديهن بالفعل وجود على وسائل التواصل الاجتماعي وهو وجود قوي للغاية.”

ولفت خليل إلى إن ثقة المرأة في المعاملات الرقمية أعلى بشكل عام ، حيث أفادت 30 % منهن بعدم وجود تحدٍ في قبول المدفوعات الرقمية مقابل النقد.

تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في عالم ما بعد الوباء بشكل متزايد إلى الرقمنة كوسيلة للبقاء قادرة على المنافسة ، وتنمية قنوات التوزيع ، واستهداف المزيد من العملاء ، وتجاوز قيود الوجود الملموس بالمتاجر الفعلية ، وفقًا لخليل.

يعد تبني التقنيات الرقمية أيضًا وسيلة لضمان المرونة إزاء أي عمليات إغلاق أو قيود محتملة جديدة تؤثر على المستهلك.

ويلفت بالقول”في عام 2019 ، كان هناك معدل انتشار عالمي للتجارة الإلكترونية بنسبة 14 بالمائة، و في عام 2020 ، أصبحنا نتحدث عن 19 بالمائة ويمكننا أن نتوقع ارتفاع المعدل إلى ما بين 24 إلى 27 بالمائة بحلول نهاية العام [2021].”

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، يعتقد 67 في المائة أن التجارة الإلكترونية سيكون لها تأثير إيجابي طويل الأجل ، وفقًا لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد.

نظرًا لأن رواد الأعمال أصبحوا أكثر اطمئنانا لتقبل المدفوعات الرقمية ، يجب أن يشعر المستهلكون أيضًا براحة أكبر في الإنفاق رقميًا. وأظهرت بيانات ماستركارد أن هذا التحول في المملكة العربية السعودية يسير على قدم وساق حيث قال 94 في المائة من المستهلكين إنهم يفكرون في استخدام طريقة دفع مستجدة على الأقل ، مثل العملة المشفرة أو القياسات الحيوية أو رمز الاستجابة السريعة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ويلفت خليل بالقول: “إن ذلك يكشف إلى أي مدى أصبح المستهلك السعودي مواكبا لأهم التطوارات التقنية ومدى درايته بالعالم الرقمي”.

في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة ، تتطلع المملكة إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة خلال العقد المقبل. .