ما هي شركة نيوليب السعودية الجديدة؟

اسم نيوليب neoleap (وهو كناية عن كلمة بمعنى القفزة الجديدة) هو الهوية التجارية الجديدة لشركة الحلول الرقمية العالمية المالية التي حصلت في شهر مارس الماضي على ترخيص من البنك المركزي السعودي، لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية.

تهتم #neoleap بتوفير حلول اكثر سهولة لعمليات الدفع داخل المتاجر، و على الإنترنت للمؤسسات من مختلف المجالات. pic.twitter.com/yHeVIhPFnk — neoleap (@neoleap_sa) October 10, 2021

ونقل بيان عن عادل بن عمر الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة إن نيوليب ستقدم خدمات المدفوعات في منتجاتها الرقمية مع توفير حلول تقنية مالية للأفراد والمؤسسات سواء كان ذلك في المتاجر أو المنصات الرقمية، وهي بصدد إطلاق مجموعة من الخدمات أهمها المحفظة الرقمية، والسوق الإلكتروني، والمتاجر الإلكترونية، ونقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني.

وتهدف الشركة لإنشاء منظومة قطاع تقني مالي مبتكرة، تسهل التعاملات المالية وتحقق الريادة التقنية والتميز التشغيلي، كشريك موثوق للمؤسسات المالية والتجارية والأفراد لتسهم في تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى الوصول لمجتمع غير نقدي.