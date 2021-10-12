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Posted inمصارف (بنوك)

ما هي شركة نيوليب السعودية الجديدة؟

شركة الحلول الرقمية العالمية المالية التي حصلت في شهر مارس الماضي على ترخيص من البنك المركزي السعودي، لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ما هي شركة نيوليب السعودية الجديدة؟
ما هي شركة نيوليب السعودية الجديدة؟

اسم نيوليب neoleap (وهو كناية عن كلمة بمعنى القفزة الجديدة) هو الهوية التجارية الجديدة لشركة الحلول الرقمية العالمية المالية التي حصلت في شهر مارس الماضي على ترخيص من البنك المركزي السعودي، لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية.

ونقل بيان عن عادل بن عمر الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة إن نيوليب ستقدم خدمات المدفوعات في منتجاتها الرقمية مع توفير حلول تقنية مالية للأفراد والمؤسسات سواء كان ذلك في المتاجر أو المنصات الرقمية، وهي بصدد إطلاق مجموعة من الخدمات أهمها المحفظة الرقمية، والسوق الإلكتروني، والمتاجر الإلكترونية، ونقاط البيع، وبوابة الدفع الإلكتروني.

وتهدف الشركة لإنشاء منظومة قطاع تقني مالي مبتكرة، تسهل التعاملات المالية وتحقق الريادة التقنية والتميز التشغيلي، كشريك موثوق للمؤسسات المالية والتجارية والأفراد لتسهم في تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى الوصول لمجتمع غير نقدي.

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