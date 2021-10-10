صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر العملات المشفرة وعمليات الاحتيال فيها

واشار الصندوق إلى أن مصطلح “العملات الرقمیة المستقرة “(stablecoins) مصطلحا مضللا لما يحوي به من استقرار مزعوم نظرا للفروق بین أنواع الضمانات المساندة لھا ودرجة جودتھا الائتمانیة، وكذلك الآلیات المستخدمة لتحقیق استقرارھا السعري.

واضاف البيان إلى أن العملات الرقمیة المستقرة لا تزال تخضع لقواعد تنظیمیة متباينة جدا عبر مناطق الاختصاص المختلفة، مما یبعث على القلق بشأن الثغرات التنظیمیة، وعدم الاتساق في المعاملة التنظیمیة، ومن المحتمل أن تؤدي زيادة تداول الأصول المشفرة من جانب المستهلكين في الأسواق الصاعدة إلى إحداث اضطرابات في تدفقات رأس المال.

#المنظومة_البيئية_ للأصول_ المشفرة

– ما هي؟

– وما الذي تعرضه للخطر؟

نناقش في أحدث تدويناتنا ما يتطلبه تعزيز الممارسات التشغيلية وتلك المتعلقة بالحوكمة والمخاطر.

https://t.co/lIWhCr9PO8 #GFSR pic.twitter.com/bV0tZc8fFj — صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) October 1, 2021

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الأصول المشفرة تتيح عالما جديدا من الفرص بما فيه من عمليات دفع سريعة وسهلة. خدمات مالية مبتكرة. وصول إلى الخدمات المصرفية دون استثناء أحد في أنحاء العالم التي لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي. كل شيء يصبح ممكنا في المنظومة البيئية للأصول المشفرة.

غير أن الفرص تصاحبها تحديات ومخاطر. ويصف أحدث عدد من “تقرير الاستقرار المالي العالمي” المخاطر التي تفرضها المنظومة البيئية للأصول المشفرة، كما يطرح بعض الخيارات على صعيد السياسات للمساعدة على اجتياز هذه الأرض غير المطروقة.

ولا تزال المخاطر التي تهدد حماية العملاء كبيرة نظرا لمحدودية الإفصاح والإشراف أو عدم كفايتهما. فعلى سبيل المثال، تم إدراج أكثر من 16 ألف رمز (“توكين”) لعملات مشفرة في مختلف البورصات ويوجد منها اليوم حوالي 9000*، بينما اختفى العدد الباقي بصورة ما. ويرجع ذلك، مثلا، إلى أن الكثير منها لم يكن متداولا بأحجام كافية أو أن مطوريها قد تخلوا عن المشروع. ومن المرجح أن بعض هذه الرموز أنشئ لأغراض المضاربة فقط أو حتى الاحتيال الصريح.