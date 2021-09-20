إطلاق منصة تؤمن تسليف من الرواتب فوريا في السعودية والإمارات

أعلنت “فليكس باي عن توفير الوصول إلى الدخل المكتسب بديناميكيّة فوريّة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أي الحصول على سلفة قبل تحويل الراتب، وتقول الشركة في بيان إنها شهدت زيادة في نسبة الاشتراكات بأكثر من 60٪ في الأشهر القليلة الماضية، وأنها تتبنى أحدث التقنيات الماليّة بهدف ترسيخ علاقة ماليّة متوازنة وموثوقة بين الموظف وصاحب العمل مع تحقيق المزيد من الاستقرار المالي للعمال والموظفين.

وباتصال أريبيان بزنس بمتحدث باسم الشركة أوضح أن الخدمة تتم بعد الاتفاق بين صاحب العمل والموظفين على استخدام المنصة.

تضع الطريقة النمطيّة لاستلام الرواتب الكثير من الموظفين والعمال تحت ضغوط نفسيّة لا تُحمد عقباها، حيث يضطّرون للانتظار نهاية كل شهر ليتمكّنوا من استخدام رصيدهم، في الوقت الذي من المحتمل أن تطرأ عليهم بعض المتطلبات المالية التي تحتم عليهم الوصول إلى أرصدتهم قبل موعد نزول الرواتب، ولكن هذا غير ممكن، ممّا يجبرهم في أغلب الأحيان على أخذ إجازة من العمل لحل معضلة تأمين مبالغ إضافيّة بشكل عاجل.

أصبح من الممكن اعتبار هكذا معضلة من الماضي الآن، حيث تستخدم شركة تقنية مبتكرة تتخذ من دولة الإمارات والمملكة العربيّة السعوديّة مقراً لها، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الماليّة لتعزيز مستوى الثقة المالية بين الشركات وموظفيها وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي للموظفين ذوي الرواتب في جميع أنحاء المنطقة.

تعتبر “فليكس باي FlexxPayـ شركة التكنولوجيا الماليّة ذات التأثير الاجتماعي واسع النطاق مع الحضور الإقليمي البارز عبر مكاتبها في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا ـ منصة رائدة في المنطقة للوصول إلى الدخل المكتسب والتمتّع بالعديد من المزايا الماليّة، حيث تعمل على إحداث تغيير مباشر في ديناميكيات العلاقة الماليّة بين صاحب العمل والموظف من خلال تمكين الموظفين والمتقاعدين من الوصول إلى جزء من دخلهم المكتسب وقتما يريدون وأينما كانوا.

أصبحت الرواتب والعمولات والمعاشات التقاعديّة متاحة لأي شخص في أي وقت من خلال منصة “فليكس باي” الذكيّة والسبّاقة في مجال التكنولوجيا الماليّة، من خلال بيئة آمنة وسهلة الاستخدام وفي الوقت الفعلي، بشكل يؤمّن المنفعة القصوى لكافة الأطراف المعنيّة.

تعمل “فليكس باي” على توطيد العلاقة بين عملائها من الشركات وموظفيهم، كما تقلل من معدل الدوران الوظيفي وأيام الغياب، حيث تساهم في زيادة الحوافز ورفع مستوى الإنتاجيّة في العمل. وتستخدم منصة الدفع هذه، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أكثر التقنيات والبنية التحتية حداثة، بالإضافة إلى الأمان المعزز الذي تقدمه لعملائها بنفس مستوى المصارف.

وعلّق مايكل تروشلر الرئيس التنفيذي لشركة “فليكس باي” قائلاً: “تضمن “فليكس باي” لعملائها من الشركات علاقة ماليّة متوازنة وموثوقة مع موظفيها، عبر إزالة الضغوط الماليّة عن كواهلهم، وإتاحة التركيز على العمل بدلاً من التفكير في كيفيّة حل أي طارئ مالي”.

وأضاف تروشلر: “لدينا قناعة راسخة بأحقية كل شخص على الوصول إلى دخله المكتسب وقتما يرغب في ذلك ويشاء، حيث من الأهميّة بمكان الانتباه إلى حجم الاستفادة والميزات الثابتة التي تعود على الشركات لدى حصولها على قوّة عاملة مُحفَّزة ومُنتجة، في الوقت الذي نساهم فيه بإزالة أعباء العمل على أقسام الموارد البشرية للتعامل مع طلبات السحب المسبق على الرواتب. كما لا يستوجب ذلك أي تكلفة إضافيّة على الشركة ولا يؤثّرعلى تدفقها النقدي، ممّا يولّد قيَماً جديدة على نطاق نمو مستويات الربحيّة والكفاءة والسمعة المؤسسيّة”.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الشركات بمختلف فئاتها وأحجامها تبحث عن طرق لتحفيز الموظفين ورفع مستوى مشاركتهم في العمل، وترسيخ بيئة عمل مليئة بالثقة مع الوضع في الاعتبار رفاهية الموظفين، حيث كان من الصعب تحقيق ذلك الهدف، وبشكل خاص بالنسبة للشركات التي لا تستطيع ببساطة تقديم مكافآت نقديّة مثل زيادة الأجور. ولهذا الغرض عملت “فليكس باي” على ردم هذه الهوّة كلياً، وبدأت العديد من الشركات باستخدام خدمات “فليكس باي” التي أحدثت فرقاً كبيراً ونقلة نوعيّة في نظام الأجور، إذ وضعت الشركات وموظفيها ضمن أجواء يسودها الترابط المالي الصحي والثقة المتينة المتبادلة.

شهدت الشركة زيادة ملحوظة في الاشتراكات بنسبة تزيد على 60٪ في الأشهر القليلة الماضية فقط. وتُطور”فليكس باي” على الدوام موقعها الريادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في وقت تتصدّر فيه الرقمنة والحلول المبتكرة جدول أعمال كل شركات القطاعين العام والخاص على السواء، وهو اتجاه تعمل جائحة كورونا (كوفيد-19) على تسريعه، فضلاً عن تزامنه مع النمو الهائل لسوق التكنولوجيا الماليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي من المتوقّع أن يصل إلى 3.45 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقاً لموقع إي إم إي إنفو، وأن يتخطّى عتبة الـ 33 مليار دولار أميركي بحلول عام 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة وحدها بحسب ما جاء في دراسة خاصّة أجرتها ستاتيستا.